Nuovi contributi alle imprese che operano sull'Appennino

| 16:02 - 13 Aprile 2022

L'entroterra riminese.

Altre risorse, da parte della Regione Emilia-Romagna, alle imprese che operano sull'Appennino per affrontare processi di innovazione e ristrutturazione: sono 38 - dopo le 20 che hanno già beneficiato di oltre 4 milioni - le aziende che riceveranno contributi a fondo perduto previsti dal bando regionale a favore delle imprese montane lanciato nella scorsa estate. In totale saranno finanziati 58 progetti grazie a 6,5 milioni di plafond complessivo del provvedimento. "Con questa seconda tranche di finanziamento che aumenta di oltre il 60% le risorse iniziali - osserva Barbara Lori, assessora a Montagna, Parchi e Forestazione - vogliamo proseguire l'azione di sostegno strutturale allo sviluppo e alla competitività delle imprese in montagna, promuovendo interventi green e creando nuova occupazione. Queste aziende - aggiunge - rappresentano il fondamento dell'economia dell'Appennino e sono uno dei principali pilastri per un'efficace azione di contrasto allo spopolamento". Delle 38 imprese finanziate ora 3 sono in provincia di Piacenza, 13 in quella di Parma, 3 in quella di Reggio Emilia, 6 in quella di Modena, 8 in quella di Bologna, 3 in quella di Forlì-Cesena e 2 in quella di Rimini. Complessivamente sono state 453 le domande presentate, di cui 247 quelle ammissibili. II bando ha finanziato - con contributi pari al 70% della spesa ammissibile fino ad un massimo di 150 mila euro - interventi di riqualificazione, ristrutturazione, acquisto e recupero di strutture e spazi produttivi, o per investimenti in macchinari, attrezzature e impianti.