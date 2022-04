Covid Rimini, il virus torna a colpire le strutture residenziali per anziani: 7 focolai

Attualità

Rimini

| 15:59 - 13 Aprile 2022

Foto di repertorio.

Boom di focolai nelle Rsa del territorio riminese: in una settimana da 0 sono passati a 7. I dati relativi al periodo 4-10 aprile evidenziano anche la sussistenza di un focolaio in uno degli ospedali provinciali. Nel distretto di Forlì-Cesena si registrano 2 focolai in Rsa, nel ravennate sono in totale 10, 7 nelle Rsa e 3 negli ospedali.



Per ciò che concerne il personale sanitario sospeso (in questo caso il dato è aggiornato all'11 aprile), a Rimini si registra un calo, da 42 a 39. Il numero dei dirigenti sospesi è stabile (3); infermieri e personale medico senza vaccino sono 36 (-3).