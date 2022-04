Dal 16 aprile via libera al calendario venatorio, ma solo per la caccia al cinghiale

Attualità

Emilia Romagna

15:53 - 13 Aprile 2022

Famiglia di cinghiali.

Ha ottenuto parere favorevole il Calendario venatorio regionale - ma solo per la caccia al cinghiale - per la stagione 2022/2023. Il parere è stato votato in commissione Politiche economiche della Regione Emilia-Romagna presieduta da Manuela Rontini, alla presenza dell'assessore all'Agricoltura, Alessio Mammi, che ha illustrato la parte del calendario venatorio relativa agli ungulati. Rontini ha detto che i tempi stringono "perché la caccia di selezione comincerà il 16 aprile. Oggi ci esprimiamo solo su quella al cinghiale, poi valuteremo l'intero calendario. L'assessore Mammi ha sottolineato che "c'è la necessità di autorizzare la caccia di selezione dal 16 aprile. Per la caccia singola e collettiva non ci sono stravolgimenti rispetto al calendario precedente, perché le norme sono sottoposte al piano di prelievo della Regione per il contenimento delle popolazioni dei cinghiali. La caccia di selezione avverrà in 5 giorni, quella collettiva (battuta, braccata e girata) sarà autorizzata in tre mesi consecutivi. Ispra chiede integrazioni del calendario e le abbiamo raccolte. Il termine della caccia di selezione è il 31 maggio e non più il 31 marzo, per dare continuità all'attività di selezione e per non avere interruzioni. Inoltre, sarà consentita la selezione tre ore prima di alba e tre ore dopo il tramonto, con la prescrizione di avere gli strumenti idonei (termici o infrarossi)". Il calendario 2022-2023, ha detto l'assessore, "regola la pratica della caccia in ambiti pubblici e privati (aziende faunistico venatorie). E' in continuità con quello precedente".