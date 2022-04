Challenge Riccione, nuovo percorso per la gara di Triathlon

Sport

Riccione

| 14:58 - 13 Aprile 2022

Challenge Riccione.



Il Challenge Riccione, nell'edizione 2022 in programma il prossimo 1 maggio, cambia il suo percorso. Dopo il "no" di Coriano, la gara ciclista transiterà per il comune di San Giovanni in Marignano.



La competizione comporterà alcune variazioni e disagi alla circolazione: nel giorno del 1 maggio dalle 9:00 alle 16:00 circa sarà infatti interdetta la circolazione veicolare in Via Montalbano (dal confine col comune di Cattolica fino a via Pozzetto - comprensive delle vie Panoramica e Saffi) via Pozzetto, via Ordoncione, via Montalbano, Via Stadio e Sp 17 Variante fino al confine con Morciano.



Ai residenti che dovessero avere necessità di utilizzare l'auto durante queste fasce orarie, ai gestori delle attività commerciali, ai dipendenti e a clienti e fornitori, si consiglia di organizzarsi tenendo conto dei blocchi circolatori che saranno disposti.



Nelle ore di chiusura delle strade saranno comunque individuate delle aree di parcheggio dove i residenti delle vie interessate dal passaggio della competizione sportiva (nonché i residenti nelle vie interdette alla circolazione) potranno lasciare le loro vetture per assicurare risposta alle proprie esigenze di mobilità. Gli organizzatori dovranno comunque garantire l'attraversamento pedonale delle intersezioni (compatibilmente con le esigenze di gara) per permettere ai residenti di raggiungere le proprie vetture lasciate in parcheggio al di fuori del tracciato di gara.



Per la tutela della sicurezza degli atleti, inoltre, su tutte le strade interessate non potranno essere presenti autoveicoli in sosta. A tal fine, per la durata della manifestazione, verrà regolarmente istituito e fatto rispettare il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli.



L'amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano si scusa anticipatamente con i cittadini per i disagi alla circolazione, evidenziando però l'importanza della manifestazione sportiva ospitata ed esprimendo rammarico per una collaborazione non particolarmente significativa "da parte dei comuni vicini presso i quali la manifestazione fa tappa, dividendo così impegno e responsabilità tra più territori e non solo tra noi, Misano e Riccione". Così, "pochi comuni si stanno occupando del coordinamento di una manifestazione importante ed impegnativa dal punto di vista tecnico, logistico e temporale". L'amministrazione comunale si augura che "gli Enti superiori tengano in conto di questo impegno per preservare questa manifestazione. Non basta dire che si tiene alle manifestazioni sportive e al loro valore, bisogna poi impegnarsi concretamente nella loro realizzazione".