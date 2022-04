Pasqua a Misano con il concerto dei Moka Club e i mercatini di primavera

Eventi

Misano Adriatico

| 14:15 - 13 Aprile 2022

I Moka Club.

Prove generali d’estate nel fine settimana in arrivo. Il weekend di Pasqua dà ufficialmente il via alla stagione estiva e Misano Adriatico è pronta ad accogliere i primi turisti e i visitatori con il suo bel mare, premiato da tanti anni con la Bandiera Blu, il suo affascinante entroterra, percorribile in bicicletta attraverso le EcoVie, e i suoi eventi.



Il weekend lungo si aprirà venerdì sera con il terzo appuntamento della rassegna filosofica ‘Ritratti d’Autore’, che porterà sul palco del Cinema Teatro Astra il teologo Vito Mancuso e la sua lectio dal titolo provocatorio “Gesù, tutto diverso da Cristo".



Domenica, alle 21:30, i Moka Club porteranno tutta la loro energia sul palco di Piazza Repubblica per il primo concerto live della stagione. La band è pronta a fare scatenare il pubblico con il suo repertorio che ripercorre la disco music anni ’70 e’80 e le sue coinvolgenti coreografie.



Sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 aprile, dalle 10:00 alle 22:00, il centro di Misano si animerà ogni giorno con il mercatino di primavera. Oltre 50 espositori proporranno artigianato artistico, prodotti tipici regionali e di erboristeria lungo via Repubblica.



Mercatini di primavera anche a Portoverde, nelle giornate di sabato e domenica. Curati dal Comitato Commercianti di Portoverde, i mercatini torneranno anche nei weekend del 23 e 24 aprile, 30 aprile e 1° maggio e tutte le domeniche del mese di maggio. Per ulteriori informazioni: IAT Misano 0541615520.