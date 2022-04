Genitori chiedono scuola a tempo pieno, ma mancano i docenti: Rimini studia le soluzioni

Attualità

Rimini

| 13:58 - 13 Aprile 2022

Foto di repertorio.



L'ampliamento del tempo pieno a scuola è un obiettivo futuro per il sistema scolastico riminese, sotto questo aspetto fanalino di coda in regione, con una copertura inferiore al 25%. Lo evidenzia la vicesindaca di Rimini Chiara Bellini, chiamando in causa il governo: l'attivazione delle classi a tempo pieno richiede infatti un aumento del numero di docenti in organico. Al momento in sostanza non ci sono possibilità, nonostante un numero crescente di domande, da parte delle famiglie, di poter iscrivere i propri figli nelle classi che prevedono il rientro pomeridiano.



L'amministrazione comunale di Rimini sta però lavorando a una soluzione: l'introduzione di progetti educativi di quartiere che permettano l’attivazione di attività educative extrascolastiche quali laboratori, aiuto compiti, attività sportive o atelier di moda, nelle ore pomeridiane (garantendo anche servizio mensa), attraverso la collaborazione con associazioni e terzo settore. In questo modo si ovvierebbe all'impossibilità attuale di ampliare le classi con il tempo pieno.



La vicesindaca Chiara Bellini annuncia anche l'abolizione dello stradario quale criterio di accettazione delle iscrizioni per le classi a tempo pieno. Lo stradario è lo strumento con cui si suddivide il territorio comunale in modo che ogni zona della città abbia istituti scolastici di riferimento. Tornando alla collaborazione con associazioni e terzo settore, per offrire attività formative agli studenti nella scuola, nelle ore pomeridiane, Bellini evidenzia la necessità che le scuole "assumano un ruolo di presìdi educativi e diventino protagoniste di comunità educanti articolate e territoriali". Infatti, "la gestione dell’emergenza sanitaria, diventata ben presto emergenza economica, sociale, educativa, ha inoltre confermato e reso ancora più evidente la funzione civica, oltre che pedagogica, che è in capo al sistema di istruzione".