Valmarecchia, cocaina nascosta nel vigneto: arrestato e sottoposto a obbligo di firma

Cronaca

Valmarecchia

| 13:26 - 13 Aprile 2022

Foto di repertorio.

É stato sottoposto a obbligo di firma un 51enne albanese, residente in Valmarecchia, arrestato

lunedì scorso (11 aprile) dalla Squadra Giudiziaria della Polizia Municipale in relazione al rinvenimento di droga nei pressi della sua abitazione. Nel corso di un'attività di indagine e dei relativi appostamenti, gli agenti avevano notato la frequentazione, da parte dell'uomo, di alcuni tossicodipendenti. É scattata così la perquisizione. Nel terreno, all'interno di un vigneto adiacente alla sua abitazione, aveva nascosto, scavando più buche, 25 grammi di cocaina suddivisa in involucri, scoperti dal fiuto del cane antidroga. Il 51enne, che ha un impiego regolare ed è difeso dall'avvocato Sonia Giulianelli, ha subito anche il sequestro di 520 euro, somma ritenuta il provento dell'attività di spaccio. Il 10 maggio sarà celebrato il processo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.