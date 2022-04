Bellaria, torna il centro estivo al nido comunale: rientro al pomeriggio e tariffe invariate

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:47 - 13 Aprile 2022

Nido Il gelso di Bellaria.

A Bellaria Igea Marina torna il centro estivo al nido comunale Il Gelso, estendendosi anche nelle ore pomeridiane, ma a tariffe invariate, precisa l'assessore alla scuola Adele Ceccarelli. Il nido sarà così aperto dalle 7.30 alle 16, recependo le richieste delle famiglie, "con una copertura oraria di otto ore e mezza preziosa soprattutto per i genitori che lavorano". Il via a giugno nel locali di via Luzzatti: è prevista una linea pedagogica improntata sull’attività all'aria aperta, utilizzando gli spazi esterni e vivendo i giardini del nido come laboratori; prevedendo infine uscite al vicino Parco del Gelso.