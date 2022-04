Il lotto premia Riccione: oltre 14mila euro per un fortunato giocatore

Attualità

| 11:44 - 13 Aprile 2022

L'ultimo concorso del Lotto premia l'Emilia Romagna con tre vincite nella top 10 di giornata, per un totale di oltre 34mila euro. A Riccione tre ambi e un terno hanno premiato un giocatore con 14.250 euro, mentre a Carpi, in provincia di Modena, è arrivata una vincita da 11mila euro grazie al Simbolotto. Infine, come riporta Agipronews, a Fiorenzuola D'Arda, in provincia di Piacenza, sono stati vinti 9.250 euro, con tre ambi e un terno sulla ruota di Milano. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 284 milioni da inizio anno.