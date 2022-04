L'associazione Nazionale Carabinieri a Montefiore per gli auguri di Pasqua

Attualità

Montefiore Conca

| 11:24 - 13 Aprile 2022

I partecipanti alla celebrazione.

L'Associazione Nazionale Carabinieri si è ritrovata lunedì scorso a Montefiore Conca, dove è stato raccolto l'invito del Sindaco Filippo Sica per la celebrazione del Precetto Pasquale, nell'attesa della Santa Pasqua. Le celebrazioni si sono svolte presso il Santuario della Madonna di Bonora, dove si è tenuta la Santa Messa officiata per l'occasione dal Cappellano Militare della Legione Carabinieri Emilia Romagna, Don Giuseppe Grigolon. Alla solenne cerimonia hanno preso parte il Sindaco di Montefiore Filippo Sica e quello di Morciano, Giorgio Ciotti, presidente dell'Unione Valconca, una rappresentanza dell'Arma in servizio alla Compagnia Carabinieri di Riccione e del Comando Stazione di Montefiore Conca, e le rappresentanze dell'Associazione Nazionale di San Marino, Rimini e Morciano-S.Clemente che ha collaborato fattivamente al buon esito dell’iniziativa. Una celebrazione molto sentita per riconciliarsi dopo due lunghi anni di pandemia, durante la quale si è avvertita la forte presenza dell'Arma in servizio e in congedo affianco alle istituzioni al servizio della cittadinanza.