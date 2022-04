Auguri di Pasqua ai dipendenti comunali, il saluto del sindaco di Coriano

Attualità

Coriano

| 11:19 - 13 Aprile 2022

Un momento dell'incontro conviviale.

L’Amministrazione comunale di Coriano ha voluto porgere gli auguri di una serena Pasqua ai dipendenti comunali in un incontro conviviale che si è tenuto martedì mattina al Podere Bianchi e al quale hanno preso parte sindaco, vicesindaco, Giunta, presidente del Consiglio comunale, consiglieri di maggioranza, dirigenti e dipendenti. Per l’occasione il parroco don Fiorenzo ha impartito ai presenti la benedizione, ricordando l’importanza del lavoro di squadra in un ente pubblico preminente come il Comune.



La splendida giornata di sole e l’ottimo cibo hanno fatto compagnia ai presenti per un paio d’ore e prima del “rompete le righe” il sindaco Domenica Spinelli ha voluto porgere il proprio saluto. “Sono felice di essere tra voi – ha detto il primo cittadino – restano meno di due mesi alla fine del mio mandato e siamo arrivati davvero allo sprint finale. Ci sono tante cose ancora da fare e il tempo stringe. Occorrono dunque lo sforzo comune e quella importante coesione che ci hanno sempre contraddistinto per arrivare al traguardo che ci siamo prefissati. Ringrazio l’assessore Roberto Bianchi e il suo staff che ci hanno ospitato per gli ottimi cibi e per una location meravigliosa, don Fiorenzo e gli altri parroci che ci hanno onorato della loro presenza e vi auguro di trascorrere una Buona Pasqua assieme alle vostre famiglie e ai vostri cari”.

Applausi, fotografie e calici in alto per il brindisi beneaugurante hanno concluso una bellissima mattinata passata insieme a diretto contatto con la natura e in un ambiente eccellente non soltanto per la cucina.