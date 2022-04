Karate, 10 Podi per la scuola di Santarcangelo al Trofeo della Romagna

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 10:57 - 13 Aprile 2022

A.S.D. Shotokan Karate Club Santarcangelo.

Domenica 10 Aprile a Imola si è svolta l’undicesima edizione del Trofeo della Romagna UISP, settore KST (Karate Shotokan Tradizionale), con la partecipazione di diverse associazioni provenienti da tutta la regione (Imola, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Ravenna) e oltre 150 atleti, dai bambini di 6 anni fino ai ragazzi di 20, da cintura bianca a nera.

Una manifestazione pensata per essere una festa dello sport e un’occasione per stare insieme condividendo valori, educazione e cultura del Karate tradizionale.

Il Trofeo consisteva nell’esecuzione di un esercizio denominato Kata (Forma) con gli atleti divisi per fasce di età e grado.

L’ A.S.D. Shotokan Karate Club Santarcangelo ha partecipato con 15 atleti ottenendo ben dieci podi:

1° classificati: Enrico Capanni, Manila Baldini, Alice Albanese, Deniel Montebelli, Samuel Mussoni, Leonardo Magalotti.

2° classificati: Karol Muia, Angelo Luise.

3° classificati: Giacomo Tiribuzi, Vittoria Crosara.

Una buona prestazione dei ragazzi, come sottolineato dal M° Denis Pironi 7° Dan direttore tecnico dell’ ASD Shotokan Karate Club Santarcangelo, in quanto per diversi di loro era il primo trofeo in assoluto di karate e per altri era il primo da due anni.