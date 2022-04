Educazione finanziaria per combattere la crisi, l'idea di un trader riccionese

Attualità

Riccione

| 10:50 - 13 Aprile 2022

Giovanni Viola e il suo staff.

In Italia non esiste una vera e propria educazione finanziaria. Investitore Pro è una società fondata, nel 2020, dal trader Giovanni Viola (classe '82), originario di Sondrio e che vive a Riccione da ormai 10 anni. La società si occupa di formazione in ambito di gestione del denaro e del proprio patrimonio e conta uno staff di 12 persone, oltre ad una community di oltre 300 allievi iscritti. Recentemente, a Riccione, in viale Malta 35, sono stati aperti i primi uffici di questa prima "scuola di vera educazione finanziaria", ma i corsi vengono tenuti in location in tutta Italia e su Zoom.





«Sono partito da zero, ma grazie agli studi e all'esperienza ho ottenuto dei risultati importanti - spiega Viola -Inoltre, questo mi ha permesso di conoscere persone di un certo livello, di accedere ai veri salotti della finanza italiana, e ho iniziato a fare formazione ad altissimo livello per professionisti. Poi, sempre più amici mi chiedevano di insegnare anche a loro qualche trucco per raggiungere un miglior benessere finanziario. Per quanto era, però, mio impegno cercare di trasferirgli tutto ciò che sapevo, notavo che c'era un fortissimo gap tra chi conosce bene questa materia (molto pochi, nemmeno direttori di banca o consulenti), e tutte le altre persone».

«Ho estrapolato e decodificato il meglio di oltre 15 anni di esperienza in maniera semplice alla portata di tutti e ho creato così il metodo "Liberty Box" di Investitore Pro. Un vero e proprio percorso della durata di 12 mesi dove, non solo si aumenta la propria consapevolezza su quanto è oggi importante gestire le proprie risorse (tante o poche che siano), ma attraverso un supporto guidato "step by step", ogni allievo viene guidato nel raggiungimento dei suoi obiettivi personali. Non solo teoria quindi ma, soprattutto, pratica».

«L'Italia è l'ultimo paese al mondo per educazione finanziaria, mentre negli altri, molti argomenti, vengono insegnati a scuola fin dalle elementari.

Noi cerchiamo di colmare questo divario per aumentare di molto la qualità della vita della persone. In termini di consapevolezza, risparmio e gestione delle spese, ottimizzazione di alcuni costi senza abbassare la qualità della vita, investire comprando valore "vero" e nel modo più sicuro.

Per chi cerca una professione avviamo anche alla carriera da trader fino all'insegnamento delle "opzioni" (strumenti sofisticati usati solo da professionisti ndr)" – conclude Viola -