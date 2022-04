Tennis, Open di Primavera al tabellone finale Brillano i giocatori di casa Marcantoni, Botticelli e Polidori. Nel femminile in evidenza Francesca Sparnacci

Sport

Riccione

| 10:25 - 13 Aprile 2022

La squadra di serie C del Tc Riccione in buona parte al via nel torneo Open di Primavera.