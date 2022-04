Volley D femminile, la Beach & Park ospita l’Athena Rimini

Sport

Repubblica San Marino

| 10:21 - 13 Aprile 2022

Con tre soli recuperi da disputare prima di finire la stagione, la Beach & Park San Marino è in lotta più che mai per la salvezza, trovandosi soli due punti sopra alla zona retrocessione. Giovedì 14 aprile al Pala Casadei di Serravalle sale l’Athena Rimini, squadra molto complicata da affrontare dato che occupa il terzo posto della classifica ed è in piena lotta per conquistare i play-off. All’andata fu una netta sconfitta per la Beach & Park, uno 0 a 3 nel quale le titane fecero vedere qualcosa di buono solo nel secondo set. “Incontriamo una squadra che cerca punti proprio come noi anche se per motivi diversi.- chiarisce Wilson Renzi, coach della Beach & Park. - Giochiamo in casa e abbiamo il dovere di provarci, partendo forte e cercando di mettere in difficoltà le avversarie. E’ chiaro che incontriamo una squadra che è più rodata di noi; brava in seconda linea e con una buona battuta. L’input che darò alle mie giocatrici sarà di cercare di battere bene e di essere il più possibile precise in ricezione”. Sempre assente la banda Anna Rossi, il resto della squadra è a disposizione.

Classifica. Forlimpopoli 49, Portuali Ravenna 41, Athena Rimini 40, Teodora Ravenna 38, Junior Coriano 33, Volley Team San Giuliano 24, Libertas Forlì 14, Beach & Park San Marino 13, Santarcangelo 12, Volley Riccione City Volley 11, Villa Verucchio 7.

Prossima partita. Beach & Park – Athena Rimini (giovedì 14 aprile ore 20.45 a Serravalle, recupero giornata 16).

Altri Recuperi.

Junior Coriano - Beach & Park (mercoledì 20 aprile ore 20 a Coriano, recupero giornata 15).

Beach & Park - Portuali Ravenna (sabato 23 aprile ore 18.30 a Serravalle, recupero giornata 14).