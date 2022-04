Rimini: picchia e ferisce la fidanzata col taglierino nel piazzale della stazione

Cronaca

Rimini

| 09:59 - 13 Aprile 2022

Immagine di repertorio.

Litiga pesantemente con la fidanzata, la picchia e la accoltella con un taglierino al volto e sul collo. Un 30enne tunisino senza fissa dimora è stato sottoposto a fermo dalla Polizia di Rimini lunedì mattina. Deve rispondere di maltrattamenti e lesioni permanenti. Nella tarda serata di domenica, nel piazzale della stazione, la sua fidanzata era stata soccorsa dalla Polfer. Aveva zigomo e occhio destro tumefatti e profondi tagli alla tempia sinistra, sul lato destro del collo e sul mento. Agli agenti della Polfer e alla Squadra Mobile ha raccontato dell'ennesima lite con il 30enne finta con calci, pugni e con il ferimento col taglierino. Due testimoni hanno confermato la versione della ragazza. Martedì mattina è stata dimessa dall'ospedale con una prognosi di 25 giorni. Una volta in Questura la ragazza ha raccontato di tanti episodi di violenza subito nel corso degli ultimi 7 mesi e mai denunciati per paura. Gli agenti hanno poi rintracciato nei pressi della stazione il 30enne che ha prima tentato di scappare, poi ha opposto una violenta resistenza. Si trova in carcere a Rimini in attesa del giudizio di convalida.