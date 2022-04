Mercato escort, a Rimini dati in crescita

Attualità

Rimini

| 19:25 - 12 Aprile 2022

Rimini è tra le province preferite dalle escort.

Subito dopo la pandemia, tutti i settori (o quasi) che avevano subito una battuta d’arresto hanno iniziato a riprendersi più o meno lentamente. Il mondo delle escort non ha fatto eccezione, e le statistiche più recenti parlano di un mercato che ha immediatamente registrato cifre da pre Covid. L’anno scorso si parla di un giro d’affari pari a 4,7 miliardi di euro, con 120.000 lavoratrici e più di 3 milioni di clienti.



Rimini è tra le province preferite dalle escort, specialmente nel periodo primaverile ed estivo, grazie al clima gradevole, al costo ridotto di vita e alla bellezza del territorio. Bisogna ricordare, infatti, che le escort scelgono in maniera autonoma il loro luogo di lavoro e i clienti da ricevere, al contrario di quanto accade nei giri di prostituzione in strada. Inoltre, le escort dispongono di appartamenti privati e mettono in atto una serie di misure per tutelare loro stesse e i clienti contro il Covid. La facilità di contatto è un fattore determinante per i clienti e le clienti, che possono cercare sul web annunci donna cerca uomo a Rimini o qualsiasi altra preferenza che abbiano e si trovano decine e decine di incontri possibili.



Secondo gli ultimi dati disponibili, Rimini ospita circa 900 escort tra ragazze, ragazzi e trans. Ovviamente i prezzi cambiano in relazione ai quartieri e alla comodità dell’appartamento per quanto riguarda trasporti, parcheggio e altri fattori. Rimini è molto apprezzata dalle escort perché è semplice spostarsi, i servizi sono ottimi e la città offre moltissimi luoghi di interesse da scoprire anche in compagnia. Le escort, infatti, offrono anche servizi di compagnia per un intero giorno o anche un weekend, magari per andare al mare o a cena e godersi la riviera romagnola insieme a una ragazza o a un ragazzo di bell’aspetto e di buona compagnia.



Negli ultimi tempi, soprattutto dopo la solitudine del lockdown e la limitazione degli spostamenti, molte persone sentono il bisogno di riprendere il contatto anche fisico con il mondo esterno, e di passare qualche ora o qualche giorno di vacanza insieme a dei professionisti del relax e del divertimento.