Rimini, si apre la stagione turistica. Come spostarsi senza auto: la GUIDA

Attualità

Rimini

| 17:22 - 12 Aprile 2022

Metromare (foto di repertorio).



Dal periodo pasquale entra in funzione un ricco sistema integrato di servizi e varie modalità di trasporto che mettono al centro le esigenze dei passeggeri, con nuove opportunità che si affiancano e si integrano con le proposte già lanciate negli anni passati. Dal Metromare in assetto full electric, che vedrà le corse con una frequenza sempre più ravvicinata, al servizio di trasporto a chiamata Shuttlemare, che quest’anno viene potenziato e che debutterà il 16 aprile e sarà attivo tutti i weekend, fino a diventare giornaliero nel periodo estivo, alla conferma dei servizi di micromobilità in sharing attivi sul territorio comunale di Rimini e al potenziamento dei servizi del Bike Park. Confermato e prorogato anche il Rail smart pass, un unico pass per viaggiare con i treni regionali e i bus in tutta la Romagna, pensato in particolare per i turisti, ma anche per i pendolari occasionali.



SHUTTLEMARE Raggiungere il mare in maniera gratuita, senza auto. Riparte, dal 16 aprile, il servizio di trasporto a chiamata Shuttlemare promosso dal Comune di Rimini in collaborazione con Start Romagna.



Lanciata sperimentalmente la scorsa estate, la modalità di trasporto comoda, sicura ed ecologica viene riposta anche per la stagione 2022, sempre in maniera gratuita, a partire dal weekend pasquale. Per il primo mese e mezzo il servizio sarà attivo nei fine settimana (sabato e domenica) e nei giorni festivi, mentre dal 2 giugno all’11 settembre sarà funzionante tutti i giorni, dalle 9:00 alle 21:00.



Per usufruire del servizio, basta scaricare l’apposita applicazione Shotl, grazie alla quale è possibile prenotare un bus-shuttle in partenza dalle fermate del trasporto pubblico locale o dai parcheggi scambiatori (Ponte di Tiberio, Caduti di Marzabotto, Settebello, Fantoni, Sindacati, Clementini, Garden, Chiabrera, Palacongressi). La prenotazione può essere fatta sia in maniera programmata, sia in tempo reale. Da quest’anno il servizio è accessibile a tutti, grazie all’impiego di mezzi accessibili, da richiedere in fase di prenotazione del servizio.



Confermate le modalità già adottate lo scorso anno: con Shuttlemare è possibile salire da qualunque fermata del trasporto pubblico locale posta a monte della ferrovia e scendere ad una qualsiasi fermata a mare della ferrovia: non è possibile richiedere il servizio fra due fermate a monte della ferrovia o fra due fermate a mare della ferrovia (per orientarsi sulle aree coperte dal servizio è possibile utilizzare la Shuttlemare Map). L’area servita da Shuttlemare è delimitata dalla statale SS16 al mare e dal fiume Marecchia a viale Siracusa. Le destinazioni previste possono andare dal porto canale al bagno 100.



Si può prenotare il proprio shuttle per un massimo di 5 passeggeri. Per ulteriori informazioni: https://www.startromagna.it/shuttle-mare/.



METROMARE Per la terza estate consecutiva il comodo servizio Metromare è pronto a giocare fino in fondo il proprio ruolo di infrastruttura fondamentale per il ridisegno del sistema della mobilità sul territorio per i propri spostamenti. Con l’entrata in servizio dei nuovi mezzi full electric nello scorso autunno, i vantaggi garantiti dal Metromare sono noti e già sperimentati: risparmi ambientali, tempi certi negli spostamenti e un salto in avanti della loro qualità e sicurezza. Il servizio ha l’approvazione generale dell’utenza che ha goduto di un considerevole taglio dei tempi di spostamento sull’analogo percorso effettuato con altri mezzi, e soprattutto della certezza dei tempi di spostamento.



Nel corso della programmazione estiva la frequenza delle partenze passerà da 15 a 10 minuti.



I mezzi elettrici ExquiCity18T, oltre ad essere ecologici, garantiscono confort e sicurezza di viaggio per i passeggeri. La capienza è di 142 posti.



A bordo, i monitor comunicano, grazie ad una grafica dinamica, la situazione del viaggio e le fermate a seguire, oltre ad informazioni di carattere generale, di attenzione alle norme Covid o commerciali.



Il Metromare è attivo ogni giorno, festivi compresi. Da Rimini la prima corsa parte alle 5.30 (6.30 nei festivi) e l’ultima alle 00.00. Da Riccione la prima corsa parte alle 5.26 (6.26 nei festivi) e l’ultima alle 00.24.



Il mezzo compie l’intero percorso in circa 23 minuti. Gli orari dei servizi sono pubblicati sul sito www.startromagna.it nella sezione dedicata a percorsi e orari. Sul sito web, nella sezione Metromare (http://metromare.startromagna.it./) è possibile anche verificare le partenze in tempo reale.



CON RAIL SMART PASS UN UNICO BIGLIETTO PER VIAGGIARE SU AUTOBUS E TRENI REGIONALI Un pass unico per viaggiare senza limiti con i treni regionali e i bus in tutta la Romagna. Confermato Rail Smart Pass, il titolo di viaggio pensato soprattutto per i turisti e i pendolari occasionali, che punta a incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico e suggerire nuovi percorsi di scoperta del territorio.



Rail Smart Pass offre 3 o 7 giorni di viaggi illimitati sull’intera rete bus di Start Romagna - compreso il Metromare - e sui treni regionali di Trenitalia Tper lungo le tratte Cattolica – Rimini – Ravenna, Rimini – Faenza – Castel Bolognese, Castel Bolognese – Lugo – Ravenna e Faenza – Russi – Ravenna.



Il servizio integrato, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, è il frutto dell’accordo fra Trenitalia Tper e Start Romagna.



Rail Smart Pass può essere acquistato presso i Punto Bus Start Romagna in formato card contacless, attivabile con la prima convalida in stazione o a bordo bus, tramite App myCicero in formato pass digitale, con attivazione automatica il primo giorno di validità del periodo prescelto.



Il costo del biglietto è di 25 euro per 3 giorni, 50 euro per 7 giorni. Per saperne di più: www.startromagna.it e www.trenitaliatper.it.



PAGAMENTI PIÙ SEMPLICI A BORDO DEI MEZZI START ROMAGNA Grazie a StarTap è possibile pagare il viaggio a bordo dei mezzi di Start Romagna con carte contactless di credito, prepagate o di debito in maniera semplice, veloce e sicura. I validatori abilitati ai pagamenti elettronici sono facilmente identificabili dal colore verde smeraldo. Il sistema accetta anche carte virtualizzate in smartwatch o smartphone, garantendo facilità di pagamento, sicurezza e riservatezza. Il sistema, basato sulla tecnologia EMV, si aggiunge alle tradizionali modalità di pagamento disponibili: il biglietto cartaceo, l’acquisto dalle emettitrici a bordo (ove disponibili) o tramite le app dedicate Roger, Muver, DropTicket® e myCicero®.



CONFERMATI I SERVIZI DI MICROMOBILITA’ IN SHARING Rimini continua ad investire sulla mobilità sostenibile e prosegue nel percorso di promozione di nuove abitudini green per spostarsi sul territorio. Dopo gli ottimi riscontri a seguito dell’avvio della sperimentazione dal 2019, il Comune prosegue nell’offerta dei servizi elettrici di mobilità in sharing di monopattini e di bici elettriche in condivisione con modalità free-floating. La flotta di mezzi elettrificati a disposizione di riminesi e turisti per l’estate 2022 prevede oltre 800 monopattini Bird e 500 monopattini Lime e 300 ebike in free floating. Sul territorio è attivo anche “Corrente”, il servizio di car sharing 100% elettrico a flusso libero già attivo a Bologna, Ferrara e Casalecchio di Reno. A disposizione cinquanta Renault Zoe 100% elettriche che si prenotano e guidano solo scaricando una app: è possibile prenotare la corsa dal proprio smartphone e pagare con addebito su carta di credito. Le Zoe elettriche hanno un'autonomia di oltre 300 chilometri e parcheggiando sulle strisce blu non si paga la sosta. Corrente si può utilizzare anche fuori Rimini, ma riconsegnando l’auto in una zona coperta dal servizio, organizzato da Tper.



BIKE PARK Tante le novità per il Bike Park a due passi dalla stazione, un punto di riferimento per chi si muove in bici. A partire dall’estate Bike Park, Trenitalia Tper e il comune di Rimini si uniscono per sostenere l’intermodalità sostenibile favorendo il collegamento fra il treno e altri mezzi di trasporto nel rispetto dell’ambiente. Chi si presenta al Bike Park con un biglietto ferroviario regionale Tper con destinazione Rimini, nella stessa giornata di validità del biglietto, avrà un giorno in più gratuito di noleggio bici oppure, per le coppie, uno sconto del 50% sulle tariffe di noleggio. Inoltre, è stato raddoppiato il servizio di noleggio delle cargobike che sono passate da 3 a 6 e sono gratuite fino al mese di luglio. Tanti i servizi offerti dal Bike Park di Rimini: parcheggio custodito, noleggio di biciclette (monomarcia, a sei marce o elettriche, cargo bike), ciclofficina attrezzata con assistenza meccanica ed informativa 7 giorni su 7, 10 postazioni di ricarica biciclette elettriche, negozio accessori, nuovo servizio di lavanderia e un piccolo bar. E per chi è di passaggio e volesse fermarsi solo per alcune ore in città è possibile usufruire del deposito bagagli (4 € a bagaglio per 24h). Un’opportunità in più per scoprire il territorio in bicicletta, grazie agli oltre 130 km di piste e percorsi ciclopedonali che collegano mare, centro ed entroterra



PROSEGUE LA RICARICA PER AUTO ELETTRICHE ‘BE CHARGE’ Prosegue il servizio di ricarica per la mobilità elettrica attraverso ‘Be Charge’ uno dei più capillari network di infrastrutture di ricarica pubblica per veicoli elettrici. Grazie all’installazione di circa 50 colonnine di ricarica su aree di proprietà comunale, con modalità in alcuni casi anche fast charge, la piattaforma è in grado di offrire un servizio di ricarica efficiente a tutti i possessori di veicoli elettrici. Per ogni colonnina sono stati assegnati dei posti auto dedicati alla sosta e ricarica delle auto elettriche. Per effettuare una ricarica alle stazioni di ricarica Be Charge è sufficiente installare e registrarsi sull’App «BeCharge» scaricabile gratuitamente dagli AppStore Google Play e Apple App Store.