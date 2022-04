La Pasqua apre la stagione turistica a Rimini, tanti eventi in programma

Eventi

Rimini

17:17 - 12 Aprile 2022

Paganello (foto di repertorio).



Rimini riapre a Pasqua all’insegna degli eventi. Torna il tradizionale protagonista del weekend pasquale, il Paganello, l’evento che inaugura la lunga stagione degli appuntamenti sportivi sulla sabbia e che richiama frisbeesti provenienti da ogni parte del mondo. Il torneo internazionale di “Beach Ultimate” è pronto ad una grande edizione, caratterizzata da livelli di partecipazione che ricordano quelli degli anni d’oro, con 110 le squadre provenienti da tutto il mondo e oltre 1500 ragazzi da Australia, Singapore, America, Nuova Zelanda, Canada, Libano che invaderanno la spiaggia dal bagno 34 al 42. Quest’anno si potrà assistere anche ad esibizioni di giocatori di freestyle, la spettacolare e originale disciplina del frisbee a tempo di musica.



E se di musica si parla, da non perdere la data zero del tour di Zucchero “Sugar” Fornaciari all’RDS Stadium di Rimini il 15 aprile per anticipare il World Wild Tour 2022, che porterà il cantante ad esibirsi sui palchi di tutto il mondo. Mentre in occasione della festa della Liberazione i Modena City Ramblers si esibiscono in un concerto organizzato nell’area adiacente al Parco Marecchia, portando in tour l’album 'Appunti Partigiani'. Il 30 aprile oltre alla musica jazz al teatro degli Atti, al Parco XXV Aprile va in scena l’anteprima del Marecchia Dream Fest, il concertone del 1° maggio che è al tempo stesso una maratona musicale e un evento di piazza capace di coinvolgere un po’ tutte le età.



Ma nei giorni di festa sono tante le opportunità per scoprire un centro storico riqualificato con un fitto programma di visite guidate e di occasioni per vivere e conoscere gli spazi del polo museale della città. Per i City Tour di VisitRimini, sabato 16 aprile è previsto uno Speciale Primavera che porterà a scoprire ‘I Tesori di Rimini’, mentre il Lunedì di Pasqua tornano le esclusive colazioni e brunch al Caffè del Grifone, all'interno del Ridotto del Teatro Galli. Chi vuole godersi un vero e proprio pic -nic secondo la tradizione, il lunedì di Pasqua e tutti week-end di aprile e maggio, è possibile concederselo negli ampi spazi verdi della piazza sull’acqua, a due passi dal Ponte di Tiberio, dove ci si può rilassare e gustare del buon cibo preparato da alcuni ristoranti del Borgo San Giuliano. Per chi ama le gite fuori porta torna il Somarlungo, il consueto appuntamento di Pasquetta in bicicletta fino al Santuario delle Grazie.



Dopo il 25 aprile e il primo maggio continuano gli appuntamenti all’insegna del cinema e della cultura con La Settima Arte - Cinema e Industria, in scena a Rimini dal 27 aprile al 1° maggio portando un ricco programma di eventi gratuiti, fino al premio “Cinema e Industria” assegnato da una giuria di esperti presieduta dal celebre regista Pupi Avati.



Per tutta la primavera non mancano gli appuntamenti sportivi. Insieme al Paganello tante le occasioni per gli amanti dello sport: dal 15 al 17 aprile lo stadio “Romeo Neri” di Rimini e altri impianti sportivi ospitano il torneo di calcio giovanile internazionale “Trofeo Adriatico”. Non solo calcio ma anche tornei di pallacanestro giovanile, il Campionato Nazionale Fesik di karate all’RDS Stadium, fino alla Camineda straca, manifestazione podistica non competitiva a cura di UISP per la Festa della Liberazione. Dal 25 aprile e per tutta l’estate inizia l’UpSummerCup di tennis e padel al Circolo Tennis di Torre Pedrera, mentre tante sono le opportunità all’insegna dello sport e del benessere aperte a tutti.