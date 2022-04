Rimini, dopo due anni di pandemia le spiagge riaprono per Pasqua

Attualità

Rimini

| 17:10 - 12 Aprile 2022

Foto di repertorio.



Con l'arrivo della Pasqua si apre la stagione turistica sulla spiaggia di Rimini. C'è grande attesa, ma anche fiducia e ottimismo, come spiega Mauro Vanni, presidente della cooperativa operatori di spiaggia di Rimini Sud: "Questa sarà la vera stagione dalla rinascita". Il lockdown 2020 e le restrizioni "a zone colorate" sono un ricordo. Come nel periodo pre covid, gli stabilimenti balneari saranno aperti dal weekend pasquale. Con loro anche circa la metà di bar e ristoranti. C'è dunque aria di festa, ma anche voglia di svolta: "Abbiamo svolto i preparativi avendo più tempo a disposizione, rispetto agli ultimi due anni di pandemia in cui, per i più diversi motivi, si lavorava con maggiore incertezza e con più fretta", spiega Vanni. "Abbiamo tutti i motivi per sorridere pensando che l’estate 2022 sarà quella della reale ripartenza per tutti. Ai nostri ospiti diciamo: sorridi, sei in Romagna!”, chiosa.



Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad parla di vero e proprio banco di prova, pur evidenziando le stesse parole di Vanni: "Fiducia e ottimismo". Questo nonostante il conflitto bellico e gli effetti del caro energia, che hanno inciso sulle previsioni ottimistiche di inizio anno. "Nonostante questo, Rimini si fa trovare pronta a questo debutto dopo le serrande abbassate delle due primavere precedenti causa pandemia", evidenzia il primo cittadino, che aggiunge: "La proposta che mette in piedi la Riviera di Rimini è completa, con il suo complesso di parchi tematici aperti, qualità e quantità di offerta alberghiera, eventi, servizi e qualità urbana diffusa". Le riaperture di Pasqua saranno seguite poi dal vero banco di prova dell'estate, il primo weekend di maggio:"ci attende un grande maggio con l’adunata nazionale degli Alpini e che si preannuncia da tutto esaurito”, spiega il sindaco.