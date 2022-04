Pasqua, a Rimini alberghi pieni al 60%: operatori soddisfatti

Attualità

Rimini

| 17:08 - 12 Aprile 2022

Ci si aspettava il boom per Pasqua a Rimini, ma le prenotazioni hanno subito una brusca frenata con lo scoppiare della guerra in Ucraina. Nelle ultime settimane sono però riprese e in città si preparano ad aprire 600 alberghi per il weekend festivo con un tasso di riempimento giudicato come "buonissimo" dagli imprenditori del settore. "Sono buone aspettative. Stiamo ricevendo aperture straordinarie anche in questi giorni, proprio in virtù delle chiamate e delle richieste che hanno ripreso in quest'ultima settimana, auspicando che il tempo rimanga bello", ha detto a margine di una conferenza stampa la presidente di Federalberghi Rimini Patrizia Rinaldis, come riporta l'Ansa. "Al momento siamo a un riempimento medio del 60%, quindi un buon riempimento. Possiamo essere soddisfatti", chiosa Rinaldis. Il vero banco di prova dell'estate sarà il primo weekend di maggio con l'Adunata degli Alpini che vedrà il 95% degli hotel aperti.