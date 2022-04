Covid Rimini: contagi in leggero aumento rispetto alla scorsa settimana. Ricoveri stabili

Attualità

Rimini

| 17:00 - 12 Aprile 2022

Bollettino Covid 12 aprile 2022.



Nel territorio riminese si registrano 269 nuovi casi di positività al Sars- CoV-2. Nei primi due giorni della settimana 485 positività, ancora in aumento rispetto alla scorsa settimana, quando furono 407.



Nel riminese nessun decesso e i ricoveri in terapia intensiva rimangono 5. In regione ricoveri in terapia intensiva crescono a 39 (+3), ma il dato nei nuovi ingressi è sostanzialmente stabile con l'andamento registrato nelle ultime settimane: 4, a fronte di una sola dimissione. Nei reparti Covid torna il segno meno: 1297 ricoveri (-4). I decessi in regione sono 20, età media 86 anni.



Sul fronte delle nuove positività, in regione sono 3.330 (Tasso di positività 12,1%). Le persone complessivamente guarite, nelle ultime 24 ore, sono 3615.