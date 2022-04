Irrompe in hotel col trapano per scassinare la cassaforte, poi aggredisce l'albergatore

Cronaca

Rimini

| 16:39 - 12 Aprile 2022

Foto di repertorio.



Un 20enne tunisino, con precedenti giudiziari e un ordine di espulsione dall'Italia emesso qualche mese fa, ha patteggiato 3 anni e 4 mesi di reclusione, oltre a 800 euro di multa, in relazione a quanto avvenuto ieri mattina (lunedì 11 aprile) in un hotel di Cattolica, in via Pisacane. Dopo l'effrazione della porta a vetri dell'albergo, attualmente chiuso, il giovane ha cercato di scassinare la cassaforte usando un trapano, venendo però sorpreso dal titolare della struttura ricettiva. É sorta una colluttazione: il 20enne ha strappato lo smartphone dalle mani dell'albergatore ed è scappato, portando via con sé il telefono, prima di abbandonarlo durante la fuga, conclusa con l'arrivo dei Carabinieri, allertati da un vicino dell'aggredito. Una volta portato nella camera di sicurezza della Caserma, il giovane nordafricano ha dato in escandescenze, prima di ingerire dei pezzi di bottiglia di plastica, un atto di autolesionismo che ha costretto i Carabinieri a richiedere l'intervento dei medici. Processato questa mattina (martedì 12 aprile) e assistito dall'avvocato Leanne Arceci, il 20enne ha patteggiato condanna: il giudice ha disposto anche il divieto di dimora in Emilia Romagna.