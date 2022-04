Rimini, inaugurato il nuovo reparto di chirurgia pediatrica: investito un milione di euro

Attualità

| 16:12 - 12 Aprile 2022

Il taglio del nastro.



Taglio di nastro questa mattina (martedì 12 aprile) per la nuova unità operativa di Chirurgia Pediatrica dell’ospedale Infermi di Rimini.



Inaugurata per la prima volta nel lontano settembre 2002, oggi è stata trasferita e ampliata, con un intervento che va a completare il sesto piano dell’edificio Dea, oggi sede di tutta l’Area pediatrica. È proprio questo centro di riferimento di III livello che qualifica l’Infermi per vocazione specialistica distintiva nell’ambito della rete ospedaliera della Romagna. Insieme alla realizzazione del reparto di degenza pediatrica, oncoematologica e dei reparti di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, rappresenta l’intervento edilizio più importante che ha interessato negli ultimi anni l’ambito territoriale di Rimini.

L’area della Chirurgia Pediatrica, di circa mq. 600, per 10 posti letto di degenza ordinaria e 2 di Day Surgery, è stata interessata in particolare da opere murarie e di impiantistica, con un’attenzione al miglioramento del comfort e dell’accoglienza. I lavori sono stati accompagnati da uno studio preliminare inerente le immagini da utilizzare per l’allestimento pittorico delle pareti, in modo da renderle adatte ai piccoli degenti, in un’ottica di umanizzazione degli ambienti di cura. Il costo dell’intervento sostenuto è pari un milione di euro, coperti da un finanziamento ricompreso nel “Programma straordinario di investimenti in sanità ex art. 20 della legge 67/88 – IV fase, 2° stralcio”.

La Chirurgia Pediatrica di Rimini. cje negli ultimi tre anni ha eseguito oltre 2400 interventi, rappresenta l’unico polo di riferimento dell'Ausl Romagna per tutte le patologie chirurgiche in età pediatrica di maggiore complessità, costituendo quindi un centro cosiddetto Hub. La Struttura denominata “Coordinamento attività policentrica di Chirurgia Pediatrica”, situata presso i presidi della Romagna, Ravenna, Faenza, Forlì e Lugo, consente invece di effettuare interventi di chirurgia in regime di day-surgery e sedute ambulatoriali, permettendo così ai piccoli pazienti e alle loro famiglie di beneficiare delle prestazioni della chirurgia pediatrica senza allontanarsi dalla propria sede di residenza.



Con l’inaugurazione del nuovo reparto si offre a tutta la popolazione pediatrica del territorio che necessiti di una prestazione chirurgica la possibilità di vivere i giorni di ricovero in un ambiente a misura di bambino, accogliente e confortevole.



IL SOSTEGNO DELLA CITTADINANZA L'attività della Chirurgia Pediatrica è sostenuta da molti benefattori, primi fra tutti l’associazione dei genitori di bambini con malformazioni congenite - La Girandola ODV - che tra le varie attività ha permesso la realizzazione, grazie ad una significativa donazione della Banca Malatestiana, del progetto ludico “Allegria in chirurgia”, che prevede arredi della nuova sala giochi e una serie di laboratori e interventi di supporto psicologico all’attività clinica in senso stretto. Si tratta di progetto di arredamento a misura di bambino, pensato per immergere i piccoli degenti in uno spazio di assoluta fantasia, colorato ed interattivo. È stato progettato un Tavolo Tattile in legno con una superficie realizzata in 3D e due serie di animali colorati con i quali i bambini potranno interagire, grazie alla tecnologia contactless NFC. I bambini potranno giocare componendo il paesaggio da loro preferito (ad esempio quello della savana o quello giurassico) e, con uno smartphone, scoprire le storie legate ad ogni animale. Scopriranno così che gli animali hanno caratteri simili a quelli degli uomini, le stesse debolezze ma anche gli stessi punti di forza. Sono stati inoltre previsti tavolini e sedute dalle forme fiabesche, sgabelli a forma di animali colorati, il tutto realizzato con materiale “soft” in modo da non rappresentare un pericolo all’interno di un reparto ospedaliero. Un acquario marino a tema “oceano” perfettamente integrato nelle pareti dei corridoi completa l’immagine di un reparto pensato per alleggerire l’impatto che i bambini possono avere durante l’esperienza del ricovero ospedaliero.



A tutto ciò si aggiungono attività diversive e spensierate per distrarre i piccoli, volte a rendere più lievi i tempi di degenza in reparto. È il caso del laboratorio di origami con il progetto “How to fold”, che punta alla realizzazione di piccoli e colorati animaletti di carta realizzati con la tecnica degli origami a cui si riconosce, da sempre, un grande scopo terapeutico.



Sempre nell’ottica dell’intrattenimento in reparto il progetto “Piadyno”, il dinosauro blue, consiste nel far girare per i corridoi del reparto un gigantesco pupazzo peloso, animato da un giovane volontario e da una collaboratrice che aiuta i bambini ad entrare in contatto con lui.