Covid: quarta dose vaccino over 80 e anziani fragili, dal 13 aprile le prenotazioni

Rimini

| 16:01 - 12 Aprile 2022

Anziana si vaccina all'hub di Rimini.



Emilia-Romagna pronta a partire già domani (mercoledì 13 aprile) con le prenotazioni per la quarta dose del vaccino anti Covid-19 riservata, come prevedono le direttive nazionali, a tre categorie: gli anziani dagli 80 anni in su, le persone tra i 60 e i 79 anni (quindi nati dal 1943 al 1962) se affette da specifiche patologie critiche indicate dal ministero della Salute, e infine gli ospiti dei presidi residenziali per anziani (Cra e Rsa) a prescindere dall’età, che saranno vaccinati in via prioritaria. Complessivamente una platea potenziale composta da circa 500mila cittadini.



Le somministrazioni inizieranno il giorno successivo, giovedì 14 aprile.



Già avviata dall’1^ marzo, invece, la somministrazione della quarta dose (o seconda dose di richiamo – second booster) alle persone gravemente immunodepresse.



Per poter ricevere il secondo booster occorre aver completato il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose), seguito dalla terza dose (di richiamo), dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi da quest’ultima. La Regione ha già inviato le indicazioni operative alle Aziende sanitarie, che si sono organizzate in tempi rapidi per partire con prenotazioni e somministrazioni. “La lotta al virus non è finita, dobbiamo mettere in sicurezza i nostri anziani e le persone più fragili - sottolinea l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini - E la macchina organizzativa è già pronta per sostenere questa nuova fase della campagna vaccinale. Manteniamo alta l’attenzione nei nostri comportamenti nella vita quotidiana, per mantenere quella normalità di vita conquistata a così duro prezzo”.



L'ORGANIZZAZIONE Sul fronte organizzativo, in Emilia-Romagna per la prima settimana dell’attuale campagna di vaccinazione sono obbligatorie le prenotazioni e rimane attiva per i cittadini la possibilità di fissare l’appuntamento per la vaccinazione attraverso i soliti canali (Cup, Fascicolo sanitario elettronico e farmacie); le Aziende sanitarie invieranno a tutte le persone che rientrano nelle tre categorie identificate un sms informativo sull’opportunità di sottoporsi alla vaccinazione.



Dalla settimana successiva all’avvio (la data precisa sarà comunicata nei prossimi giorni) sarà invece possibile, esclusivamente presso gli hub provinciali, accedere anche senza prenotazione.



Per quanto riguarda le somministrazioni della quarta dose ogni Azienda sanitaria, contestualmente, si prepara a partire con cinque percorsi: gli hub vaccinali ancora aperti, le Case della salute, i medici di medicina generale, a domicilio per le persone in regime di assistenza domiciliare o impossibilitate a muoversi da casa e, infine, presso ambulatori di centri specialistici ospedalieri che hanno in carico pazienti con quadri clinici complessi.



LE PATOLOGIE PER LE QUALI E' RACCOMANDATA LA QUARTA DOSE Di seguito l'elenco.



Malattie respiratorie



Fibrosi polmonare idiopatica

Malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia

Malattie cardiocircolatorie

Scompenso cardiaco in classe avanzata (III - IV NYHA)

Pazienti post shock cardiogeno

Malattie neurologiche

Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone

Sclerosi multipla;

Distrofia muscolare

Paralisi cerebrali infantili

Miastenia gravis



Patologie neurologiche disimmuni



Diabete / altre endocrinopatie severe

Diabete di tipo 1

Diabete di tipo 2 in terapia con almeno 2 farmaci per il diabete con

complicanze

Morbo di Addison

Panipopituitarismo

Malattie epatiche

Cirrosi epatica



Malattie cerebrovascolari



Evento ischemico emorragico cerebrale con compromissione dell’autonomia

neurologica e cognitiva

Stroke nel 2020-21

Stroke antecedente al 2020 con ranking ≥ 3

Emoglobinopatie

Talassemia major

Anemia a cellule falciformi

Altre anemie gravi



Altro



Fibrosi cistica

Sindrome di Down

Grave obesità (BMI >35)

Disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva e psichica)

Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3