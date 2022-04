Montefiore Conca, dopo due anni di stop per Covid torna la processione del Venerdì Santo

Attualità

Montefiore Conca

| 15:52 - 12 Aprile 2022

Antichissima è la tradizione della processione del Venerdì Santo di Montefiore che rappresenta la discesa dal Calvario e la deposizione del Cristo Morto nel Sepolcro. La manifestazione tornerà, dopo due anni di stop per covid, venerdì 15 aprile.



Nel dettaglio, la processione dalle 21.30 scenderà dal Convento dei Cappuccini illuminata dalla luce delle torce e si snoderà lungo le strette vie del borgo, con i figuranti disposti secondo uno schema ben ordinato, scandita dal martellare del tamburo e dal suono tipico della tarabaccola. Dopo una breve sosta nella Chiesa Parrocchiale di San Paolo, la processione raggiungerà la Chiesina dell’Ospedale che diventerà per l’occasione il Santo Sepolcro. Qui verrà distribuito il pane benedetto ai fedeli che fanno la fila per baciare il Cristo e come “paga” ai figuranti della processione che si tramandano da sempre tale ruolo da padre in figlio.