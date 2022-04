Basket D, Tigers a Castel San Pietro: prove tecniche di playoff

Sport

VillaVerucchio

| 15:50 - 12 Aprile 2022

Zannoni in azione.

Mancano due partite al termine della regular season, e Fast Coffee Villanova Tigers deve mettere benzina nel motore per affrontare i playoff nel migliore dei modi. Mercoledì 13 aprile, i biancoverdi sono attesi dall’ostica trasferta di Castel San Pietro, a quota 10 punti ma in piena lotta per catturare l’ultimo posto utile per entrare nei playoff, con ben 4 gare da recuperare. Palla a due alle ore 21. I Tigers sono attualmente terzi a 24 punti (1.466 punti fatti, 1.363 subiti), e inseguono Selene e Giardini Margherita a 30.

“I risultati dell’ultimo turno ci hanno consegnato la matematica del terzo posto: non possiamo essere raggiunti dalla Stella, ma nemmeno possiamo impensierire le due battistrada Selene e Giardini Margherita. - assicura il coach delle Tigri, Cristian Evangelisti - La trasferta di Castel San Pietro è comunque una tappa fondamentale: per proseguire i progressi intravisti nell’ultimo periodo e utilizzare le ultime due uscite per oliare i meccanismi in vista dei playoff, contando di recuperare qualche infortunato”.

In Emilia, i biancoverdi dovranno ancora fare a meno dell’ala Tomasi, ma anche della guardia bronzetti, con il giovane lungo Gnoli al rientro ma certamente convalescente.

Coach Evangelisti non vuole abbassare la guardia. “I ragazzi vogliono migliorare e migliorarsi. Il calendario, inoltre, è un tranello. Si gioca a Castel San Pietro, si ritorna in campo dopo 10 giorni per il derby, contro Riccione, mentre per i playoff dovremmo attendere altri 10 giorni.

Bisogna dunque sfruttare le gare che mancano per avere conferme e mettere altri mattoncini nella costruzione della squadra”.

Che squadra vedremo a Castel San Pietro? “Vorremmo entrare in campo con il piede giusto, a partire dalla difesa, intensa e determinata. In attacco abbiamo lavorato su organizzazione e giochi, l’obiettivo è tradurre sul parquet quanto provato in allenamento.

Tra gli avversari, menzione speciale per il lungo Capobianco miglior marcatore della squadra, e gli esterni che sono molto cresciuti nel corso del torneo, tra cui Pedini. Vogliamo farci trovare pronti per il rush finale”.