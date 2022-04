L'ex Premier svedese in visita a Rimini: un tour sulle bellezze culturali della città

Attualità

Rimini

| 15:42 - 12 Aprile 2022

L'ex Premier svedese in visita a Castel Sismondo.

Visita a Rimini, questa mattina (12 aprile), da parte di Göran Persson (primo ministro svedese dal 1996 al 2006) accompagnato dalla moglie e da Bjorn Rosengren, già ministro allo sviluppo economico in Svezia. Una visita turistica guidata da Marcello Cartoceti, esperto e consulente storico, che ha mostrato loro i più importanti monumenti della città, dall’Arco d’Augusto, al Tempio Malatestiano e la Piazza Tre Martiri fino al Teatro Galli, dove li ha accolti e accompagnati, per la prosecuzione del breve tour, anche l’Assessora Francesca Mattei.



L’occasione per dare loro il benvenuto e raccontare alcuni passaggi della recente ricostruzione del Teatro Galli e della proficua collaborazione con la Fondazione San Patrignano per la nascita del PART. I visitatori- in vacanza nel territorio dell’entroterra - hanno apprezzato molto le opere moderne esposte nei Palazzi dell'Arte Rimini, così come la bellezza del Castel Sismondo, del Museo Fellini e il ponte di Tiberio, dove si è conclusa la loro visita, rimanendo molto colpiti dall’offerta culturale della città.