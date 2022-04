Basket Promozione, vincono Artusiana e Libertas Green. Hurrà del Basket 2000

Sport

Rimini

| 15:09 - 12 Aprile 2022

I risultati delle partite del girone F del campionato di Promozione di basket.

GIRONE F

BASKET 2000 – AICS JUNIOR BK 67 – 59

(9-16; 27-27; 43-42)

San Marino: Riccardi 25, Ugolini G. 14, Borello 9, Guida 5, Liberti 4, Gambi 3, Stefanelli 3, Bombini 2, Fiorani 2, Lettoli, Ugolini N., Lioi. All. Guida.

Aics Forlì: Adamo 4, Gori 10, Scozzoli 6, Grillanda 4, Garoia 3, Siboni, Sansoni 14, Magnoli 2, Barzanti 8, Ilinca 8. All. Mambelli.

ARTUSIANA BK – BLACK SPORTING CLUB 71 – 49

(22-12; 40-31; 55-34)

Forlimpopoli: Pinza 18, Servadei 10, Picone 9, Maltoni 8, Gasperini G. 7, Panzavolta 5, Perugini 4, Quercioli 4, Zammarchi 3, Godoli 3, Adamo, Gasperini A. All. Grilli.

Coriano: Bologna 3, Salvadori 7, Casadei Massari 5, Casadei 8, Buscherini 3, Vettori 7, Chistè M. 2, Bigini A. 12, Caccioppoli 2, Pascucci, Ortenzi. All. Chistè C.

BELLARIA BASKET – SAN PATRIGNANO 51 – 85

(11-22; 20-45; 34-67)

Bellaria: Semprini, Ferri 2, Zonzini 10, Ricciotti L. 2, Maggioli 12, Lumini 6, Paganelli 4, Donati, Souihi 6, Bussi 5, Vernocchi 2, Aneti 2. All. Ricciotti D.

San Patrignano: Angeli 24, Conocchiari 24, Trombin 12, Bindi 7, Romboli 6, Randazzo 5, Cardarelli 4, Magni 3, Carta, Schivalocchi. All. Gregori.

LIBERTAS GREEN BK FORLI’ – FAENZA BASKET PROJECT 67 – 54

(22-16; 36-35; 53-44)

Libertas Green Forlì: Vittori, Ruffilli 2, Rossi 10, Pezzi ne, Naldi 2, Liverani 3, Gavelli 6, Galeotti 2, Evangelisti 16, Brunetti N. 11, Brunetti J. 15. All Minghetti

Faenza: Santini 10, Castellari 6, Troni 20, Santo 9, Anghileanu, Boero 6, Dal Monte 3, Melandri, Tverdolheb, Capucci ne. All. Vespignani

TIGERS BASKET 2014 – SANTARCANGIOLESE BASKET 54 – 67

(15-20; 26-40; 34-56)

Tigers Forlì: Plachesi 13, Gnini 12, De Lorenzi 7, Valgimigli 7, Petrini 6, Poggi 6, Mariani 3, Cavina, Rinaldini, Lolli, Monti, Paganelli. All. Solfrizzi.

Santarcangelo: Buo D. 20, Sirri 18, Caverzan 13, Buo S. 9, Adduocchio 5, Rossi 2, Antolini, Balducci, Rusin ne. All. Bezzi.

SPORTING CLUB CATTOLICA – MORCIANO EAGLES 13-04-2022 – 21:30

RECUPERI

ARTUSIANA – SANTARCANGIOLESE 77 – 55

AICS FORLI’ – S.C. CATTOLICA 57 – 65

FAENZA BASKET PROJECT – BELLARIA 92 – 48

(31-13; 53-28; 73-38)

Faenza: Santini 6, Castellari 9, Troni 29, Santo 19, Anghileanu 3, Boero 11, Dal Monte 3, Melandri 3, Tverdolheb 5, Capucci 4. All. Vespignani.

Bellaria: Zonzini 1, Ricciotti L. 7, Maggioli, Lumini 2, Paganelli 6, Donati 6, Souihi 7, Bussi 12, Re 7, Vernocchi, Aneti. All. Ricciotti D.

EAGLES – AICS JUNIOR 59 – 43

(17-15; 35-25; 41-31)

Morciano: Villa, Di Sciullo 3, Bacchini 10, Guastafierro, Farizi 4, Galvani, Maioli 11, Cenci 18, Tagliaferri 11, Babbini, Cupparoni 2, Leardini. All. Chiadini.

Aics Forlì: Adamo, Gori 7, Scozzoli 9, Grillanda, Garoia, Siboni 4, Sansoni 6, Magnoli 8, Barzanti 8, Ilinca 1. All. Mambelli.

CLASSIFICA

Artusiana Forlimpopoli 36; Lib. Green FO 34; Faenza Basket Project, Eagles Morciano* 28; BSC Coriano 26; S.C. Cattolica*, Basket 2000 San Marino 22; San Patrignano 16; Santarcangiolese 12; Aics Junior FO, Tigers 2014 FO 8; Bellaria 0.