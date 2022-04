Covid: Donini a Rimini, "quarta dose in autunno per tutti, con vaccino aggiornato"

Attualità

Rimini

| 14:53 - 12 Aprile 2022

Hub vaccinale di Rimini.

Anziani e fragili da vaccinare ora con la quarta dose. Richiami per tutti con il preparato aggiornato contro le nuove varianti del Sars-Cov-2 nel prossimo autunno. Questi i prossimi step della fase di convivenza con il virus elencati a Rimini dall'assessore regionale alla Salute Raffaele Donini. Di hub vaccinali in Emilia-Romagna "almeno uno per provincia nelle prossime settimane li terremo, perché dovremo vaccinare potenzialmente 400.000 persone che sono gli ultraottantenni, i degenti delle cra, delle residenze sanitarie per anziani e dai 60 ai 79 anni che abbiano particolari vulnerabilità". È quanto ha riferito l'assessore a margine dell'inaugurazione della nuova Chirurgia pediatrica di Rimini.



La profilassi tornerà a riguardare tutti dopo l'estate. "Nell'autunno verremo dotati, spero come sistema-Paese, quindi anche in Emilia Romagna, di quei nuovi vaccini che dovrà poi rifare un po' tutta la popolazione - ha detto Donini -, perché terranno conto anche di tutte quelle varianti che si sono susseguite nel corso di questi di questi due anni". I contagi intanto crescono, ma negli ospedali non c'è emergenza. "La pandemia corre ancora dal punto di vista dei contagi - ha rilevato l'assessore -. Gli ospedali, soprattutto le terapie intensive, non sono saturate in maniera preoccupante. Siamo attorno al 4%, quindi ampiamente sotto la soglia di guardia del 10%".