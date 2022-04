Calcio giovanile, Gabicce Gradara: Giovanissimi 2007 corsari con cinquina e secondo posto

Sport

Gabicce Mare

| 14:51 - 12 Aprile 2022

La squadra Giovanissimi 2007.

Tre sconfitte e una vittoria nel week end delle squadre del settoere giovanile del Gabicce Gradara

JUNIORES

Gabicce – Villa San Martino 1-2

Sconfitta amara per la squadra di Bartolini beffata da un rigore e una punizione. Nel primo tempo, condizionato dal vento, vantaggio ospite su rigore al 20’: il portiere Casali intercetta la palla ma non riesce a trattenerla. Al 35’ pareggio del Gabicce Gradara con Galaffi che di testa devia sul secondo palo la punizione dalla trequarti di Magi Luca. A fil di sirena Villa San Martino pericoloso con punizione che scheggia la traversa. Nella ripresa il Gabicce Grdara fa la partita e al 10’ sfiora il gol con Ciaroni di testa su cross di D’Angeli e al 20’ con Ugoccioni che in area calcia debolmente. Al 37’ la rete partita ospite con punzione a giro sul secondo palo. Nel forcing finale la squadra di Bartolini non trova il guizzo vincente.

Prossimo turno martedì 19 alle ore 16,30 a Santa Veneranda.

GABICCE GRADARA: Casali, Cecchini, Magi Alberto, Ugoccioni, Ferraro, Della Chiara, Magi Luca, Magi Andrea, Galaffi, Ferretti (20’ pt. D’Angeli), Ciaroni. A disp. Francolini, D’Angeli, Caico, Franca, Zampolini. All. Bartolini

ALLIEVI

AltoFoglia-Gabicce Gradara 2-1

Il Gabicce Gradara perde sul campo dell’AltoFoglia, beffato da un gol allo scadere che punisce oltre misura la squadra di mister Magi. Il Gabicce Gradara entra in campo cercando di imporre il proprio gioco e nei primi minuti si rende pericoloso con Gaggi, Petese e Finotti, ma il portiere Baldaccioni è reattivo e respinge gli attacchi. Al 18′ Fuzzi spreca una ghiotta occasione calciando fuori. Sul capovolgimento di fronte Nobile salva la propria porta da un diagonale di Seck. Le azioni da gol su susseguono per il Gabicce Gradara. Morini su calcio di angolo impegna il portiere avversario che smanaccia sulla traversa e ancora Gaggi, servito da Mancini, sfiora il palo. Al 42′ l AltoFoglia passa in vantaggio: Seck serve Mancini che dal limite fa partire un bel tiro che si insacca sotto la traversa: 1-0.

Nel secondo tempo, il Gabicce Gradara cerca il pareggio con Morini e Gaggi, ma la palla finisce di poco alta. Al 70′ il Gabicce Gradara realizza con Fuzzi che al volo trova l’angolino basso ove il portiere non può arrivare. Nel finale il Gabicce Gradara, con Morini, Gaggi e Petese impensieriscono il portiere Baldaccioni. Il gol beffa arriva al 90′. Dalla fascia sinistra Giovannetti crossa nell’area avversaria, la traiettoria della palla, aiutata da un forte vento, inganna l’incolpevole Nobile, e finisce nel sette: 2-1.

Gabicce Gradara in campo al Magi mercoledì 13 aprile alle ore 15:30 contro l’ Usav Pesaro.

GABICCE GRADARA: Nobile, Della Chiara, Mancini, Semprini, Moutatahhir (1′ s.t. Bacchini), Morini, Petese (38′ s.t. Andreani), Finotti, Gaggi, Battistelli (13′ s.t. Giangregorio), Fuzzi. A disp. Esposito e Fronzoni. All. Alessandro Magi.

GIOVANISSIMI 2007

Valfoglia-GabicceGradara 0-5

Vittoria di autorità per la squadra di Campanelli contro un avversario grintoso. Sarli sfiora subito il gol che arriva al 3’ su una bella palla vagante in area; al 5’ calcio d’angolo battuto da Farroni sul primo palo ed è ancora Sarli che in anticipo ci mette il piede per lo 0-2, al 15′ appena dentro l’area grande bel tiro di un ispiratissimo Sarli ma il portiere si supera . Al 17′ disattenzione difensiva del GabicceGradara, ma la conclusione del Valfoglia è ben parato da Ricci . Al 33′ bella palla in in profondità di Bergamini per Sarli che a tu per tu con il portiere lo supera con un pallonetto: 0-3.

In avvio di ripresa Ricci sventa una minaccia su punizione; al 9′ una conclusione di Boccalini dal limite viene deviata dal portiere sopra la traversa con un gran colpo di reni; al 10′ Della Costanza si invola sulla fascia lanciato da Bergamini, si accentra e tira un bel diagonale: 0-4. Al 36′ gran cavalcata di Sarli in contropiede , arriva sul fondo e mette una palla d’oro per Pontellini per lo 0-5 finale. In classifica secondo posto a tre punti dall’AltoFoglia.

Prossima partita GabicceGradara-Nuova Montelabbate giovedì 14 aprile ore 15.30

GABICCE GRADARA: Ricci, Boccalini (15’st. Del Bene), Mboup, Gaudenzi (7’st. Rossi), Pataracchia, Sciuto, Buccino ( 7’st. Della Costanza), Magi Filippo, Bergamini ( 20’st. Cipelli), Farroni (10’st .Pontellini), Sarli. All. Campanelli.

GIOVANISSIMI 2008

Gabicce Gradara – Muraglia 2-3

Sconfitta casalinga contro il Muraglia per 2-3 al termine di una partita equilibrata e giocata a ritmi alti con un tempo per parte e più occasioni non sfruttate dalla formazione di Gaudenzi che in occasione delle tre reti avversarie ha pagato le precarie condizioni fisiche del portiere alle prese con una contrattura ai muscoli dorsali che ne hanno condizionato pesantemente il rendimento. In rete per i padroni di casa Annibalini, pareggio del Muraglia in mischia; nella ripresa 1-2 su punizione, 2-2 di Ballarini da fuori area e infine a chiudere i conti un contropiede nel recupero per il 2-3 finale.

Nel prossimo turno riposo.

GABICCE GRADARA: Gaggi, Ridolfi, Luzzi, Rossi, Colombari, Ferraj, Ballarini, Sciuto (10’ st. Cavazin), Annibalini, Terenzi, Rossini, Arduini, Bana, Gasperini, Andruccioli. All. Gaudenzi.