Farmacista spintonata e rapinata: il ladro non era armato

Cronaca

Rimini

| 14:37 - 12 Aprile 2022

Foto di repertorio.

Ieri sera (lunedì 11 aprile), intorno alle 19.30, si è verificata una rapina alla parafarmacia di via Lagomaggio a Rimini. Un uomo col volto travisato - indossava mascherina chirurgica e occhiali da sole, con il cappuccio della felpa tirato su - ha fatto irruzione e si è impossessato del fondo cassa, qualche centinaia di euro, per poi fuggire a piedi. L'uomo si è avvicinato al bancone, spingendo la farmacista: non aveva con sé armi, secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, intervenuti sul posto. Le indagini sono partite dall'acquisizione delle immagini delle telecamere poste nelle vicinanze della parafarmacia.