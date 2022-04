Manutenzione rete acquedotto: possibili disagi nella zona sud di Riccione

Attualità

Riccione

| 14:33 - 12 Aprile 2022

A causa di lavori di manutenzione sulla rete principale dell'acquedotto da parte del Gruppo Hera, all'interno dei lavori di prolungamento del viale XIX Ottobre, mercoledì 13 aprile dalle ore 7.30 e per l'intera giornata, nella zona sud di Riccione a mare della statale, si potrebbero verificare cali di pressione o alterazioni del colore dell'acqua, di cui resta confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico. I lavori consistono nella sostituzione di un tratto della vecchia tubazione di adduzione principale in cemento amianto, con nuove tubazioni di ghisa nei viali Limentani e San Martino.



A causa di questi interventi la via G. Da Verrazzano sarà chiusa al traffico veicolare nella direzione monte- mare per chi proviene dalla Statale mentre rimarà aperta alla circolazione la corsia opposta direzione mare-monte.