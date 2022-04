Tennis, nel vivo il torneo nazionale Open di Primavera del Tennis Club Riccione

Sport

Riccione

| 14:29 - 12 Aprile 2022

Giorgia Benedettini.

E’ già nel vivo una bella edizione del torneo nazionale Open di Primavera organizzato dal Tennis Club Riccione. Si tratta di un torneo Open “combined” che prevede un tabellone maschile ed uno femminile in contemporanea, per complessivi 4.000 euro di montepremi.

Nel maschile (limitato ai 3.1) sono 50 i giocatori al via, tabellone finale che vede nel ruolo di favoriti nell’ordine il 2.1 Antonio Campo, i 2.3 Alberto Morolli, Giulio Colacioppo, Julius Tverijonas, il 2.4 Alessandro Canini ed il 2.5 Diego Bravetti. Nel tabellone finale si mettono subito in bella evidenza Alessandro Falcucci, che è tecnico proprio al Tc Riccione, il giovane ravennate Matteo Mucciarella (Ct Zavaglia), allievo della Ravenna Tennis Academy, ed Alessandro Galassi (Tc Ippodromo).

Turno di qualificazione di 3°: Alessandro Galassi (3.1, n.1)-Luca Magliano (3.1) 6-4, 6-3, Diego Fornaci (3.1, n.4)-Elia Berrettoni (3.1) 2-6, 7-5, 10-8, Pietro Vagnini (3.1)-Andrea Bacchini (3.1, n.3) 0-6, 6-3, 10-7, Riccardo Pasi (3.1)-Francesco Borgogni (3.1, n.2) 6-0 e ritiro. 1° turno tabellone finale: Pierre Rael Mayele (2.8)-Riccardo Pasi (3.1) 5-7, 6-3, 10-6.

2° turno: Alessandro Falcucci (2.7)-Diego Sabattini (2.7) 6-4, 5-2 e ritiro, Matteo Mucciarella (2.8)-Pietro Vagnini (3.1) 6-4, 4-6, 10-6, Alessandro Galassi (3.1)-Alessandro Cambrini (2.8) 7-6, 6-4.

Nel femminile sono 49 le iscritte, le teste di serie sono andate nell’ordine alle 2.1 Anastasia Grymalska ed Anne Schaefer, alla 2.3 Emma Ferrini ed alle 2.4 Anastasia Piangerelli e Ginevra Montebruno Parentini Vallega. Brillano all’esordio le giovanissime Carolina Bondi (Tc Ippodromo), Giorgia Benedettini (Ct Cast San Marino), Chiara Dal Pozzo (Ct Massa Lombarda) e Stella Cassini, allieva della Galimberti Tennis Academy.

1° turno: Arianna Ovarelli (3.5)-Agnese Arduini (3.4) 7-6, 6-2, Carolina Bondi (3.3)-Giorgia Cancellieri (3.5) 7-6, 6-1. 2° turno: Carlotta Mercolini (3.3)-Alice Stella (3.2) 6-1, 2-6, 10-8, Giorgia Benedettini (3.2)-Gemma Alessi (3.3) 6-0, 6-2, Chiara Dal Pozzo (3.2, n.5)-Giulia Donati (3.3) 6-4, 6-2, Stella Cassini (3.2)-Sara Sirena (3.3) 6-2, 6-3.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Moreno Pecci.