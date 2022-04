Rimini, celebrati i 170 anni della Polizia. Ecco gli agenti eroi premiati

Attualità

| 14:46 - 12 Aprile 2022

La cerimonia per il 170° Anniversario dalla Fondazione della Polizia di Stato.



Nella giornata di oggi (12 aprile 2022), ricorre il “170° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato”.



In mattinata, a Rimini, si è svolta, in un profilo di sobrietà, la celebrazione della ricorrenza che ha previsto un momento di commemorazione ai Caduti della Polizia di Stato, con la deposizione di una corona di alloro presso la Lapide ai Caduti e il Cippo in memoria del Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Antonio Mosca, posti all’ingresso della Questura in piazzale Bornaccini, alla presenza del Prefetto di Rimini, Dr. Giuseppe Forlenza, del Questore di Rimini, Dr. Francesco De Cicco, alcuni familiari del Sovrintendente Capo Antonio Mosca e una rappresentanza del personale.



La cerimonia è stata anche l’occasione nella quale il Dr. Francesco De Cicco, che a breve lascerà Rimini per assumere l’incarico di Questore di Chieti, ha rivolto un ringraziamento e un saluto al personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione civile dell’Interno della Provincia, a tutte le altre Forze di polizia, alle Istituzioni – civili e religiose - e ad ogni Ente che ha collaborato con la Questura in questi ultimi tre anni, con una particolare menzione proprio a quello della stesso ufficio che ha visto finalmente realizzarsi il trasferimento dalla sede di corso d’Augusto a piazzale Bornaccini.



I PREMI CONFERITI DURANTE LA CERIMONIA



Promozione per l'agente scelto Danilo Centonze

Evidenziando straordinarie qualità professionali ed eccezionale determinazione operativa, espletava un intervento di soccorso pubblico e contestuale polizia giudiziaria che ha consentito di salvare la vita di un uomo datosi alle fiamme e successivamente di procedere al suo arresto per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale; nella circostanza, incurante del pericolo, interveniva al fine di rendere inoffensivo l’uomo venendo egli stesso avvolto dal fuoco. Chiaro esempio di alto senso del dovere e coraggio (Milano, 16 luglio 2018).



Encomio solenne: all'ispettore superiore Pierpaolo Urbini, agli assistenti capo coordinatori Patrick Parma e Roberto Masini

Evidenziando spiccate capacità professionali e non comune determinazione operativa, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di individuare e trarre in arresto in flagranza un giovane responsabile di numerose rapine aggravate perpetrate ai danni di farmacie (Rimini, 12 settembre 2017).



Encomio solenne: al vice ispettore Adriano Di Sipio

Evidenziando elevate capacità professionali e non comune determinazione operativa, espletava un intervento di soccorso pubblico in favore di alcuni inquilini di uno stabile, tra cui un anziano disabile, rimasti bloccati nei loro appartamenti invasi dal fumo provocato da un violento incendio (Pescara, 2 dicembre 2017).



Encomio: all'ispettore superiore Pierpaolo Urbini e agli assistenti capo coordinatori Patrick Parma e Roberto Masini

Evidenziando spiccate qualità professionali ed operative, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’individuazione e l’arresto di un soggetto, responsabile di quattro efferate rapine ai danni di gioiellerie e “compro oro” riminesi. (Rimini, 20 dicembre 2017).



Encomio all'ispettore superiore Giovanni Pedron

Evidenziando spiccate qualità professionali, coordinava un intervento di soccorso pubblico che consentiva di trarre in salvo gli occupanti di un catamarano in balia del moto ondoso.



Encomio all'assistente capo coordinatore Luca Felice

Evidenziando spiccate capacità professionali ed operative, partecipava unitamente ad altre Forze di Polizia, ad un’attività di soccorso pubblico. A seguito di una violenta esplosione verificatasi all’interno di un esercizio di ristorazione, riusciva a trarre in salvo un uomo gravemente ferito, rimasto intrappolato sotto un’imponente e pesante coltre di detriti (Bologna, 16 giugno 2016).



Lode all'agente scelto Elia Giuliani

Per la capacità professionale dimostrata nell’espletare un’attività di polizia giudiziaria, che si concludeva con l’individuazione e l’arresto di due individui resisi responsabili del reato di tentata rapina (Bolzano, 27 luglio 2017).



Lode all'agente scelto Matteo D'Antuono

Evidenziando capacità professionali espletava un’attività investigativa che permetteva di recuperare quattro veicoli di notevole valore economico e di sottoporre al fermo di polizia giudiziaria quattro cittadini stranieri responsabili del reato di riciclaggio di autovetture (Ventimiglia , 11 agosto 2017).



Lode al vice ispettore Andrea Colonna

Dando prova di capacità professionali, espletava un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di assicurare alla giustizia due individui, titolari di un’autofficina nel riminese, dediti alla ricettazione di parti di motocicli di provenienza illecita (Rimini, 10 maggio 2016).



Medaglie di commiato al sostituto commissario coordinatore in quiescenza Fabio Ercolani, al sostituto commissario in quescienza Davide Santolini.