Beach Volley, tricolore a squadre: la Beach & Park ancora quarta

| 14:22 - 12 Aprile 2022

Caudia Campo e Stella Casadei.

Domenica 10 aprile, tappa bolognese della Serie Silver del campionato italiano di beach volley a squadre per la coppia della Beach & Park San Marino, stavolta formata da Claudia Campo e Stella Casadei. Il team sammarinese ha raggiunto un altro quarto posto dopo aver ottenuto lo stesso piazzamento giusto venti giorni fa in una tappa padovana sempre della Serie Silver.

Si giocava all’Active Beach Arena di Bologna con una prima fase a gironi. Campo e Casadei, quinte teste di serie, hanno vinto le due partite della loro pool. Prima faticando contro Marta Sammarchi e Fabrizia Trovato (Active Beach Volley Team) sulle quali si sono imposte per 2 a 0 ma con parziali strettissimi (17/15 15/13). Poi, portandola a casa appena un po’ più facilmente contro un’altra squadra di casa formata da Flavia Rossi e Silvia Ghedini (15/11 15/13).

Altra battaglia nei quarti di finale dove le ragazze della Beach & Park hanno battuto ai vantaggi nel terzo set (15/10 12/15 16/14) la coppia Agata Baccarini / Cristina Longanesi della Beach Volley League.

Le due sconfitte nel torneo sono arrivate in semifinale e poi nella finale per il terzo posto. In semifinale contro Sonia Capriglia e Giulia Petroncini (Beach Volley League) con un doppio 15/10 e nella finalina contro Arianna Melloni e Jessica Rossi (Active Beach Volley Team) per 13/15 9/15. A vincere sono state Martina Palumbo e Stefania Gallerani del Mutina Beach per 2 a 0 su Capriglia / Petroncini.