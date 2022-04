Rimini a corto muso con l'Alcione: decide Mencagli (1-0). Le pagelle di Giorgia Bertozzi

Sport

Rimini

| 17:05 - 14 Aprile 2022

Mencagli, il match winner di giornata (foto Venturini).



Il Rimini rimane in vetta alla classifica a +5 sul Ravenna, superando l'ostico Alcione grazie alla rete di Mencagli al 21': l'attaccante è stato abile, di piatto, a infilare in rete dopo la sponda di Piscitella sul cross di Andreis. Al 40' il Rimini ha sfiorato il raddoppio con un tiro di Gabbianelli alzato in corner dal portiere Vinci. Nella ripresa brividi per i biancorossi al 69', a causa di un gol annullato all'Alcione. Nel finale Tonelli vicino al bis con una girata respinta dal palo e con una conclusione ribattuta di piede da Vinci.



LE PAGELLE DI GIORGIA BERTOZZI



Marietta 6: Dopo un primo tempo quasi da spettatore, nel secondo tempo deve lavorare e tra uscite e parate se la cava bene, anche con la complicità del palo.



Lo Duca 6,5: Ottimo nelle chiusure, presidia senza affanni la sua fascia ed è preciso nelle diagonali quando c’è da mettere una pezza, non si scompone nemmeno nel concitato finale. Sicuro.



Carboni 6,5: lucido, sempre a testa alta, non fa passare uno spillo mostrando buona personalità. Esce dopo uno scontro di gioco (6’ st Pietrangeli 6,5: Buon impatto sulla gara. Si piazza al centro della difesa nel suo ruolo ideale e nell’ultima parte di gara, quando la palla è sempre nella zona, non va mai in affanno).



Panelli 6.5: lascia agli avversari la prestanza fisica, ma si tiene i risultati positivi. Dalle sue parti proprio non si passa e tra i difensori è quello che fa ripartire meglio l’azione.



Haveri 6,5: corsa e grinta ben oltre la media dei giocatori in campo. Fa valere la sua prestanza fisica spingendo in team con Piscitella sulla fascia sinistra, di proprietà biancorossa. Uno dei suoi numerosi cross grida ancora vendetta per non essere diventato un gol per il ritardo dei compagni.



Andreis 6,5: Ottimo ritorno dal primo minuto. Spinge, recupera palloni, si inventa il traversone giusto per il gol di Mencagli, rimette un po’ di equilibrio nel gioco riminese, che senza di lui viaggia sempre dalla parte opposta. A detta del tecnico Gaburro alla vigilia aveva 15’ nelle gambe, ne rimane in campo 60, giocati tutti ottimamente (12’ st Greselin 5,5: non è in palla come prima dell’infortunio e lo si vede sia nei contrasti, sia nella scarsa precisione di passaggi che solo un mese fa gli sarebbero venuti facilmente).



Tanasa 7: solita diga invalicabile, solito punto di riferimento per i compagni. Anche quando i palloni sono sporchi e gli avversari ringhiano non si tira mai indietro. Granitico.



Tonelli 7,5: fisicamente pare il più in palla tra i biancorossi. Non ci mette solo grinta e polmoni, ma anche tanta lucidità sia in fase di non possesso, sia quando è ora di rifinire negli ultimi 25 metri. Continua a correre e a tenere su la squadra anche quando è solo lui ad avere energie. Negli ultimi minuti sfiora due volte il gol della sicurezza, ma il palo e Vinci gli negano la rete e l’8 in pagella. Fondamentale.



Gabbianelli 6,5: Giocate precise per i compagni, un po’ meno preciso quando è ora di concludere da lontano, pur spaventando spesso difesa e portiere avversari. Il gioco offensivo del Rimini passa tutto dai suoi piedi e lui si prende sempre le responsabilità. Qualche tocco di troppo gli si può perdonare (49’ st Ferrara sv).



Mencagli 6,5: Torna a vedere il campo del Romeo Neri e torna l’attaccante che rompe gli equilibri agli avversari con il “solito” gol a sbloccare il risultato: il 12° fino a questo momento. Lotta in mezzo ai centrali milanesi e per poco non la spunta anche con una bella girata al volo. Bomber (16' st Arlotti 6: entra al posto di Mencagli, ma non può giocare come lui per caratteristiche così, anche se è l’unico vero attaccante in campo, si prende spazio più indietro lasciando a Gabbianelli spesso e volentieri il ruolo di prima punta. Prova a far salire la squadra tenendo palla, anche se si deve trattenere nell’andare in verticale come istinto vorrebbe).



Piscitella 6,5: spesso delizia, a volte anche croce quando non concretizza velocità e tecnica, le sue doti migliori. Nel buonissimo primo tempo è suo il tocco di testa che manda in rete Mengagli. Finché ha benzina nel motore riesce anche a rendersi utile in fase difensiva, molto meno nel finale quando l’Alcione trova proprio lì gli spazi per offendere.



All. Gaburro 6.5: fa di necessità virtù, ma quando la squadra inizia ad accusare fatica e il risultato è ancora in bilico, non ha le pedine giuste per poter tener su la squadra. La difesa granitica lo salva.



Rimini - Alcione 1-0



RIMINI (4-3-3): Marietta; Lo Duca, Carboni (dal 6' st Pietrangeli), Panelli, Haveri; Andreis (dal 12' st Greselin), Tanasa, Tonelli; Gabbianelli (49' st Ferrara); Mencagli (dal 16' st Arlotti), Piscitella.

In panchina: Piretro, Deratti, Pari, Callegaro, Pecci.

All. Gaburro.

ALCIONE (4-3-1-2): Vinci; Soldi (30' St Montesano), Ortolani Della Nave, Maini, Chierichetti; Bonaiti (31' st Lattarulo), Piccinocchi, Pio Loco (27' st Tucci); Morselli; Bangal, Manuzzi.

In panchina: Leoni, Viola, Petito, Lacchini, Cannataro, Zito.

All. Cusatis.



ARBITRO: Maccarin di Arezzo.

RETI: 21' pt Mencagli

AMMONITI: Tonelli, Bonaiti, Panelli, Bangal, Soldi