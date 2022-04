Calcio D: i risultati, il Ravenna supera la Tritium e rimane a -5 dal Rimini

Sport

Rimini

| 17:00 - 14 Aprile 2022

Continua in vetta al girone D il duello tra Rimini e Ravenna. I biancorossi hanno regolato 1-0 l'Alcione, i giallorossi hanno espugnato Trezzo sull'Adda grazie ai gol di Spinosa e Guidone. Rimonta del Forlì nel derby, vince il Ghiviborgo prossimo avversario del Rimini.



At. Carpi - Aglianese 0-0



Forlì - Sammaurese 3-2

Marcatori: 25' Merlonghi (S), 46' Giannini (S), 48' e 66' Ballardini Er. (F), 67' Rrapaj (F).



Bagnolese - San Donnino 0-0



Ghiviborgo - Fanfulla 2-1

MarcatorI: 65' Balla (F), 72' Bongiorni (G), 87' Grea (G).



Prato - Progresso 1-1

Marcatori: 55' Angeli (PRA), 75' Cocchi (PRO)



Rimini - Alcione 1-0

Marcatore: 21' Mencagli



Sasso Marconi - Real Forte Querceta 3-1

Marcatore: 32' Grazhdani (S), 50' Di Paola (FQ), 77' rig. Torelli (S), 82' Baietti (S).



Seravezza Pozzi - Correggese 1-1

Marcatore: 16' Rodriguez (S), 51' Calì (C).



Tritium - Ravenna 0-2

Marcatori: 50' Spinosa, 78' Guidone.



Posticipo di venerdì 15 aprile Lentigione - Mezzolara



CLASSIFICA: Rimini 82, Ravenna 77, Lentigione 71, Mezzolara 49, Correggese 47; Seravezza e Athletic Carpi 46, Forlì 45, Aglianese 44, Prato 43, Sammaurese 42, Alcione Milano 40, Fanfulla 39, Real Forte Querceta 38; Ghiviborgo 35, Bagnolese 31, Sasso Marconi 30, Progresso 28; Tritium 27, Borgo San Donnino 26.



Una partita in meno: Lentigione, Mezzolara, Sammaurese, San Donnino.



Due partite in meno: Ghiviborgo, Sasso Marconi, Progresso.