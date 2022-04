Covid: per la prima volta in Italia sequenziata variante XF, la scoperta a Pievesestina

Attualità

Cesena

| 13:42 - 12 Aprile 2022

Foto di repertorio.

È stata isolata e sequenziata, per la prima volta in Italia, la variante del virus Sars-CoV-2, la Xf, una sorta di fusione fra la Delta e la Omicron. La scoperta, anticipata dall'edizione bolognese di Repubblica e che trova conferma in ambienti sanitari, è stata fatta al laboratorio di Pievesestina, a Cesena, diretto dal microbiologo Vittorio Sambri. Il tampone positivo era di un paziente che aveva importanti patologie, che ha contratto il Covid un paio di mesi fa e che poi è morto. "Ma non per la variante Xf - precisa Sambri a Repubblica - questo bisogna dirlo con molta chiarezza".