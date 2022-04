Riccione, oltre 3000 presenze attese nel weekend di Pasqua per Mc Hip Hop Contest

Eventi

Riccione

| 13:35 - 12 Aprile 2022

Dopo il rinvio di gennaio, dal 15 al 18 aprile torna a Riccione l’Mc Hip Hop Contest, il più grande evento live dedicato all’urban dance, una grande esperienza di studio, confronto, condivisione e divertimento per gli street dancers provenienti da tutt’Italia.



Organizzato da Idea s.r.l/Cruisin’, con il Patrocino del Comune di Riccione, la collaborazione di Costa Hotels, di Federalberghi Riccione e di Radio Bruno, radio ufficiale dell’evento, l’Mc Hip Hop Contest giunge alla sua ventiseiesima edizione e presenta un ampio programma di contest, stage e spettacoli.



“The next generation” è il claim che accompagna l’Mc Hip Hop Contest 2022, per sottolineare la volontà di mettere al centro i bisogni, le idee, le aspirazioni, i talenti di chi, oggi, può costruire il suo miglior domani. Proprio per stimolare e offrire il massimo delle opportunità il programma di studio dell’Mc Hip Hop Contest 2022 supera quanto è stato proposto nelle sue passate edizioni, coinvolgendo un cast di oltre trenta ballerini, coreografi, artisti, giurati di fama internazionale. La mission è quella di diffondere a Riccione la trascinante energia del popolo dell’urban dance e di far vivere a tutti i ballerini, e alle loro famiglie, la straordinaria accoglienza della città.



Nonostante le numerose difficoltà che in questi anni hanno profondamente colpito il settore della danza, portando alla chiusura di tante scuole di danza e ad una decrescita vertiginosa dei loro iscritti, i ballerini italiani hanno ancora una volta risposta con entusiasmo dimostrando il grande valore che ha per loro la partecipazione all’Mc Hip Hop Contest.



L’evento registra già oltre 800 presenze giornaliere canalizzate negli hotel gestiti dal consorzio Costa Hotels, per un soggiorno medio di tre notti in 24 hotel coinvolti. A questo si deve aggiungere un 20% di presenze, che hanno provveduto autonomamente al pernottamento, raggiungendo quindi le oltre 3000 presenze nei tre giorni dell’evento.



Il focus dell’evento si svolgerà al PlayHall Palazzo dello Sport di Riccione di viale Carpi dove si terranno le gare e gli spettacoli, mentre alcune lezioni e laboratori avranno luogo presso il Palazzo del Turismo.