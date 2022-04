Riccione, la regina dei cocktail è di Fano: Laura Ceccacci vince Barlady 2022

Attualità

Riccione

| 13:06 - 12 Aprile 2022

Laura Ceccacci.

Si è concluso l'appuntamento dedicato alle barlady di tutta Italia: "Lady drink", la competizione esclusivamente al femminile dedicata alle professioniste della miscelazione. Ieri (lunedì 11 aprile), all' hotel Corallo di Riccione, si sono sfidate una cinquantina di partecipanti provenienti da tutta Italia per celebrare la professionalità, la creatività e il gusto delle donne anche in questo "mestiere", storicamente più appannaggio degli uomini, ma che da anni si arricchisce di una presenza femminile sempre più cospicua, di grande capacità e inventiva, in grado di alzare costantemente l'asticella degli standard qualitativi e dell'innovazione.

A vincere è stata Laura Ceccacci di Fano, con il cocktail "Teresa 2".

Sul podio anche Stefania Nanni di Prato, prima classificata categoria Long drink, con il cocktail "Lady be". Tiziana Sata di Marsala prima classificata categoria Pre dinner, con il cocktail "Agron coffee"