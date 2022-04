Balneari, a Rimini confronto tra senatori: "a giugno partita chiusa, decreti operativi entro dicembre"

Turismo

Rimini

| 12:51 - 12 Aprile 2022

Prosegue il confronto in parlamento sul riordino delle concessioni balneari. A Rimini, Silb-Confcommercio ha convocato alcuni dei senatori impegnati in prima linea nell'iniziativa legislativa, tra cui Stefano Collina (Pd), Antonio Barboni (FI) e Marco Croatti (M5s). Tra questi c'è chi è più fiducioso e chi invece mette in risalto le difficoltà nel trovare una sintesi attorno al ddl Concorrenza. "Il confronto in Parlamento, in particolare in Senato, sta andando avanti direi positivamente. Posso registrare, da relatore, una sostanziale convergenza da parte di tutte le forze politiche", ha detto a margine dell'evento Collina, come riporta l'Ansa. "Stiamo svolgendo un confronto - aggiunge - che spero in tempi brevi possa portare alla definizione di modifiche al testo proposto dal Governo che colga quelle che sono le esigenze degli operatori balneari".



"L'intenzione del governo è di chiudere la partita del ddl Concorrenza nei due rami del Parlamento entro giugno - spiega Barboni - e poi arrivare con i decreti attuativi dell'intero quadro normativo entro dicembre". "Ci sono alcuni problemi rilevanti, tra cui balneari, tassisti, eccetera - afferma - che verranno affrontati in commissione e cerchiamo di trovare un punto di sintesi". Per Croatti, la Bolkestein "va vista come un'opportunità. Le imprese vanno tutelate, ma il mercato va aperto a delle migliorie". Il suo partito, dice, "si fa punto di incontro su questo tema fra i diversi interlocutori, perché ci sono operatori, operatori di un libero mercato che vogliono entrare, ma anche utenti che vogliono usufruire di un mercato buono e alcuni che vogliono utilizzare le spiagge libere. Quindi bisogna trovare un punto di incontro fra tutte queste realtà".