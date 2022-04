Sanità: Emilia Romagna, semplificare visite sportive e abbattere attese 

Attualità

Emilia Romagna

12 Aprile 2022

Un piano straordinario per aumentare il numero delle visite sportive legate al "Return to play" (ritorno all'attività sportiva) e la semplificazione delle procedure, per consentire anche a chi è risultato positivo al Covid di non dover effettuare la visita con lo stesso medico che aveva rilasciato il primo certificato medico di idoneità. Un passaggio che richiede tempi lunghi, anche a causa delle lunghe liste di attesa e della carenza dei medici specialistici.



Le richieste sono state discusse in commissione Politiche per la salute, presieduta da Ottavia Soncini. A chiedere l'intervento della Giunta dell'Emilia-Romagna sono state due interrogazioni presentate dai consiglieri Giuseppe Paruolo (Partito democratico) con Stefania Bondavalli (Lista Bonaccini) e da Valentina Castaldini (Forza Italia). La risposta è stata data dal sottosegretario alla presidenza della Giunta, Davide Baruffi. Secondo la Regione "ci sono stati tempi di attesa lunghi a causa del numero elevato di richieste e alla carenza di personale dedicato. I test di valutazione Return to play non sono certificazione per l'attività agonistica. Per il post Covid per i non agonisti ha senso perché è ritenuta un'attività a basso impegno cardiovascolare. E il Covid ha un potenziale impatto sulla salute, ma è responsabilità del medico dire se ci sono rischi". Baruffi ha anche sostenuto che è stata fatta informazione "via e-mail a tutte le società, sulla stampa e in tutte le Asl, sulla precedenza alle persone fragile e sul vincolo di fare la visita, post Covid, con lo stesso medico che ha emesso il primo certificato. Le liste attesa ci sono e i ritardi sono in corso di riduzione con tempi più sostenibili".