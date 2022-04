Lorenzo Menghini: lo stimato specialista della senologia riparte dalla sanità privata

Attualità

Novafeltria

| 12:41 - 12 Aprile 2022

Lorenzo Menghini.



Lorenzo Menghini, ex responsabile del centro prevenzioni tumori dell'Ausl Romagna, specializzato in diagnostica senologica e oncologica, ha lasciato l'Ausl dopo aver presentato le proprie dimissioni. Dalla sanità pubblica Menghini passa a quella privata, in quanto la Nuova Ricerca ha annunciato oggi (martedì 12 aprile) di averlo inserito nel proprio staff. Figura di elevata professionalità e di grande caratura umana, stimato e apprezzato dalle tante pazienti che in più di un'occasione hanno espresso gratitudine per quanto fatto nei loro confronti, Menghini sarà operativo nelle sedi di Rimini e Villa Verucchio della Nuova Ricerca.