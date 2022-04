E’ Claudio Mazzarino il nuovo presidente dell’associazione Quartiere 5 Rimini Nord

Attualità

Rimini

12 Aprile 2022

Piazza Pascoli a Viserba.

Nuovo presidente per l’associazione Quartiere 5 Rimini Nord. E’ Claudio Mazzarino eletto all’unanimità nel consiglio direttivo dell’11 aprile.

Il nuovo presidente, che ha alle spalle anni di esperienza nell’ascolto e nel presidio del territorio, propone 5 punti programmatici per il rilancio della vita associativa: Affiancare l’amministrazione con idee e proposte nel percorso di rinascita dei quartieri in tutta Rimini; Allargare la base sociale dell’associazione a tutte le rappresentanze delle categorie economiche e sociali presenti nel territorio di Rimini Nord; Trovare nuovi associati che vogliano essere referenti per il proprio territorio, interfacciandosi direttamente con il gruppo direttivo nelle segnalazioni; Calendarizzare incontri periodici con la cittadinanza per raccogliere istanze e confrontarsi pubblicamente con le problematiche quotidiane; Promuovere la nascita sul territorio di punti d’ascolto diffusi sulle tematiche di ordine pubblico e sicurezza.