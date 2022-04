Riccione, beccato dalla Finanza al volante della Ferrari senza patente

Cronaca

Riccione

| 10:01 - 12 Aprile 2022

Immagine di repertorio.



Guida una Ferrari dal valore di oltre 200mila euro senza patente. Un milanese è stato beccato dalla Finanza al casello di Riccione. Il documento di guida gli era stato ritirato nel 2008 per azzeramento dei punti per altre violazioni. Il milanese è stato sanzionato (può superare gli 8000 euro). La Ferrari modello Roma è sotto fermo amministrativo per tre mesi. La compagna di viaggio del milanese, appurato che almeno lei era in possesso della patente, ha potuto condurre il veicolo fino a casa.



“L’attività di servizio, si inquadra nell’ambito della costante azione di controllo economico del territorio” si legge nella nota delle Fiamme Gialle “finalizzata al contrasto dell’evasione fiscale nell’ottica di contribuire alle prospettive di ripresa e rilancio dell’economia del Paese”.