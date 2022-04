Rimini, caos sosta. Il sindaco si scusa, ma annuncia: "presto 400 parcheggi in via Marvelli"

Attualità

Rimini

| 09:15 - 12 Aprile 2022

Il sindaco Jamil Sadegholvaad.

Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad traccia un bilancio dei primi sei mesi dal suo insediamento come primo cittadino. Lavori in corso, viabilità (con annessi disagi) e parcheggi sono i temi ricorrenti negli ultimi giorni e non solo. Il sindaco è consapevole che "queste ultime non sono state settimane facili per gli automobilisti riminesi". Tra i prossimi lavori in partenza quelli relativi al parcheggio interrato di via Marvelli. Un'opera da 10 milioni di euro che garantirà circa 400 nuovi posti auto a Marina.



Se per i lavori della rotatoria sulla statale nei pressi delle vie Montescudo-Coriano "siamo riusciti a ridurre al minimo i disagi, e vi assicuro che il rischio paralisi del traffico c'era tutto, lo stesso non è stato possibile nei giorni scorsi per l'impatto del cantiere su piazza Marvelli per la deviazione della condotta idrica propedeutica alla realizzazione del nuovo parcheggio interrato nel piazzale stesso". La deviazione della condotta idrica per poi poter scavare per il parcheggio dopo l'estate, ammette Sadegolvaad, ha comportato la chiusura per una settimana di via Vespucci e quindi il traffico della zona mare si è riversato sull'asse via Roma-via Ugo Bassi già abitualmente carico di veicoli.



Il disagio in piazza Tripoli "si è sommato al ritardo della riapertura a doppia senso della circonvallazione occidentale perché nei pressi del ponte di Tiberio sono emersi reperti archeologici. Si è superato il problema con un accordo con la soprintendenza, ma purtroppo i tempi si sono allungati". Ora, prosegue il sindaco, "ci saranno ancora giornate difficili ma le prossime settimane ci consentiranno di superare la fase più critica".



Poi "ci sarà l'apprezzamento per le opere realizzate, ma adesso credo che le scuse per i disagi siano doverose". Insomma "ci metto la faccia e ce la metterò ancora di più quando, da maggio in poi, mi recherò periodicamente nelle diverse aree della città per confrontarmi con i cittadini sui problemi, sui progetti, sulle proposte che rendano Rimini ancora più bella e attrattiva". Anche su questo il primo cittadino vuole "essere chiaro: fermo restando che il nostro compito è individuare le strade e i percorsi migliori col confronto con i cittadini per omogeneizzare la grandi opere con il contesto, questo significa comunque andare avanti con il processo di innovazione e di rigenerazione cominciato anni fa. Non saranno certo le difficoltà e le criticità a riportarci indietro nel tempo".