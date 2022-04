Tenta di violentare una donna in stazione, rintracciato e arrestato a Rimini

Cronaca

Rimini

| 18:03 - 11 Aprile 2022

La stazione di Rimini dove è stato rintracciato l'uomo.

Un 47enne originario di Vasto, in provincia di Chieti, ma senza fissa dimora, è stato arresto ieri dai carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima con l'accusa di avere provato a violentare il primo aprile una donna che era in attesa del treno.

L'uomo, sul quale pendeva un'ordinanza di custodia cautelare del Gip di Ravenna, è stato rintracciato alla stazione ferroviaria di Rimini ed è stato portato in carcere. Per lui l'interrogatorio di garanzia è stato fissato per mercoledì alla presenza del suo avvocato Giulia Greco.