Novafeltria, maltratta ed estorce denaro alla ex compagna, 44enne in manette

Cronaca

Novafeltria

| 17:39 - 11 Aprile 2022

Maltrattamenti alla ex compagna, in manette 44enne.

“Maltrattamenti contro familiari e conviventi, estorsione ed atti persecutori”, con queste accuse finisce in manette uno straniero 44enne.

Vittima la sua ex compagna, 52enne, che, continuamente minacciata e perseguitata, esasperata si è rivolta ai Carabinieri di Novafeltria denunciando i fatti. E’ stato grazie al “Codice Rosso” che la Magistratura in breve, è intervenuta liberando la vittima dalla situazione di estremo disagio che stava vivendo.

La loro era una storia sentimentale travagliata era terminata nel mese di settembre 2021, ma sin dagli inizi, nel 2013, a causa del carattere prepotente del 44enne, erano frequenti le liti fino a quando l’uomo ha iniziato a pretendere, anche con le maniere forti, del denaro dalla donna, unica ad avere un lavoro. In due occasioni, infatti, quando ancora stavano insieme, preso anche dai fumi dell’alcol, avrebbe iniziato a minacciarla pretendendo del denaro e dopo il rifiuto della donna, l’avrebbe aggredita colpendola e strappandole di dosso i vestiti per impossessarsi del denaro che la vittima custodiva addosso. Dopo l’ultimo episodio dello scorso settembre la donna aveva però deciso di allontanarsi, ma lui ha continuato a perseguitarla con continue telefonate, pretendendo ogni mese delle somme di denaro, nell’ordine di 200 o 300 Euro. Inoltre l’avrebbe minacciata dicendole che se non avesse pagato avrebbe fatto del male ai figli che la donna aveva avuto da una precedente relazione. La vittima, temendo il peggio, tramite un’amica gli faceva recapitare il denaro. Ma dopo l’ennesima richiesta estorsiva, di 5mila euro, la donna ha deciso di denunciare rivolgendosi ai Carabinieri di Novafeltria.

Emessa un’ordinanza restrittiva nei confronti del 44enne, i Carabinieri lo hanno rintracciato a Rimini tradotto in carcere.



Ancora una volta, è stata data un’importante risposta in termini di sicurezza e tutela a favore delle c.d. “vittime vulnerabili” da parte dei Carabinieri del Comando Compagnia di Novafeltria, in piena sinergia con la Procura della Repubblica di Rimini.

Da sempre la prossimità dei Carabinieri verso la cittadinanza, garantita giornalmente attraverso il lavoro delle Stazioni Carabinieri presenti capillarmente sul territorio, diretta interfaccia con la collettività, costituisce il metodo più efficace per contrastare i crimini o comunque i comportamenti devianti consumatisi purtroppo negli ambiti familiari o relazionali in generale.