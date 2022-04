Cinema: il premio La Settima Arte di Rimini al premio Oscar il regista Giuseppe Tornatore

Eventi

Rimini

17:23 - 11 Aprile 2022

Conferenza 'La settima arte'.

Il Premio Cinema e Industria ad honorem 2022 va al regista e premio Oscar Giuseppe Tornatore. Il maestro della pellicola riceverà il riconoscimento il 30 aprile al Teatro Galli di Rimini nell'ambito della manifestazione La Settima Arte - Cinema e Industria di Confindustria Romagna, Cinema Fulgor, e Università di Bologna. I premiati sono stati selezionati dalla giuria presieduta dal regista Pupi Avati.

Gli altri premiati sono: Tempesta (Premio alla produzione), Vision Distribution (Premio alla distribuzione) Lorenzo Baraldi e Gianna Gissi (Premio artistico), Carlotta Cristiani (Premio al montaggio). La quarta edizione si terrà dal 27 aprile al primo maggio con anteprime, proiezioni, masterclass e incontri di formazione.



"Siamo convinti che il cinema sia un fattore di sviluppo industriale e culturale per tutta la Romagna, un volano per il futuro di una grande comunità", ha detto il presidente di Confindustria Romagna Roberto Bozzi. "Questa edizione in presenza si concentra sullo sforzo collettivo di ripartenza del settore, sul concetto di cinema come industria culturale che coinvolge professioni trasversali, sulla riconquista di spazi comuni dove fruire insieme le opere, in un mondo dove spettatori e operatori del settore sono alleati", ha commentato il direttore artistico dell'evento, Roy Menarini.